Prêmio Sebrae de Jornalismo recebe inscrições até o próximo dia 5 de junho

Serão concedidos prêmios em dinheiro para os vencedores da etapa estadual

Estão abertas até o dia 05 de junho as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo. A iniciativa busca reconhecer autores de trabalhos jornalísticos que colocam em evidência os temas relacionados ao universo de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, contribuindo assim para fortalecer o empreendedorismo brasileiro.

O tema central desta edição é “A contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país”. Podem ser inscritos conteúdos que tratem de temáticas ligadas ao empreendedorismo, como competitividade, acesso a crédito, digitalização, histórias de sucesso, startups, inovação, entre outros. São quatro categorias: texto, áudio, vídeo e foto.

O prêmio é dividido em quatro categorias: texto, áudio, vídeo e foto. Haverá também a premiação especial de Empreendedorismo Social, para conteúdos que abordem esse tema, e o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que será escolhido entre os vencedores das categorias principais pela excelência do material apresentado.

Podem concorrer matérias veiculadas de 1º de julho de 2022 a 4 de junho de 2023, assim como podcasts e vídeos veiculados em plataformas digitais nesse mesmo período. O prêmio terá etapas Estadual, Regional e Nacional

Etapas

Na etapa estadual serão concedidos prêmios em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados de cada categoria. O primeiro lugar receberá R$ 4mil, enquanto o segundo e terceiro lugares receberão R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente.

Os vencedores das etapas estaduais serão avaliados pelo júri regional, que irá selecionar os finalistas da etapa nacional, quando podem obter mais uma vitória e reconhecimento.

Cada profissional pode concorrer com até três trabalhos. No entanto, não há limite de inscrições por veículo. O regulamento completo está disponível no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

O Prêmio

É um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae, que se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. Na 9ª edição, realizada em 2022, o prêmio recebeu mais de 1,1 mil inscrições de todo o Brasil e premiou 86 trabalhos já na primeira etapa, que ocorreu em 21 estados, além de prestigiar os vencedores nacionais.

Por Wellington Amarante