Prêmio Sebrae: empreendedoras têm até o dia 31 para concorrer

Mulheres empreendedoras têm até o próximo dia 31 para inscreverem-se no Prêmio Sebrae Mulher de Negócio (PSMN). Com 20 anos de história, a iniciativa vai reconhecer exemplos de sucesso nas categorias Pequeno Negócio, Microempreendedora Individual (MEI), Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais. O PSMN tem 20 anos de história e já premiou mais de 200 mulheres, entre as mais de 100 mil inscritas.

Para participar basta acessar ao site oficial do prêmio, preencher o formulário eletrônico e enviar um vídeo curto no formato de pitch, com uma apresentação. Para ajudar na gravação, o Sebrae disponibiliza no site um tutorial com dicas de como produzir o vídeo.

O prêmio é composto por etapas estaduais, regionais e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado/DF (uma de cada categoria). As vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer em evento especial em Brasília (DF).

Fonte e foto: Sebrae