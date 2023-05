Prêmio Setransp de Jornalismo XI acontece no dia 17 de maio

Evento acontecerá no Espaço Sobre as Ondas e premiará os melhores trabalhos da imprensa sergipana dos últimos tempos

No dia 17 de maio, às 20h, o Espaço Sobre as Ondas será palco da 11ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo, uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju – Setransp -, em parceria com a Federação, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe(Sindijor/SE) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Este ano, o prêmio que já é consolidado, conta a concorrência de 76 trabalhos da imprensa sergipana.

Nesta edição, o prêmio trouxe a temática “As condições do transporte público coletivo no pós-pandemia e alternativas para fontes de custeio extra tarifários”, que foi trabalhado de forma insistente pelos inscritos, bem como seu tema especial, – “Inovação e sustentabilidade – a evolução do setor de transporte público coletivo”. As reportagens vão concorrer nas categorias: Áudio Reportagem, Texto Reportagem, Vídeo Reportagem, Melhores Imagens, Melhores Fotos, Reportagem Especial e, ainda Reportagem Laboratório (para estudantes de Jornalismo). Este ano, teremos um debate importante tanto para o setor, bem como para a imprensa local: a mesa redonda “Comunicação como ferramenta de melhoria do transporte”, que trará jornalistas brasileiros renomados para conversar diretamente com os profissionais sergipanos.

“O Setor está muito honrado com os trabalhos inscritos que apresentam tanto as problemáticas como as soluções para um melhor serviço de transporte. Foram diversas matérias de suma importância que fortaleceram o debate sobre o Transporte Público Coletivo com a sociedade. Por isso, estamos ansiosos com a edição 11 e desejamos boa sorte para os finalistas”, comenta Raissa Cruz, superintendente do Setransp.

VEJA AS PREMIAÇÕES:

Premiação para as categoria Texto Reportagem, Vídeo Reportagem, Áudio Reportagem, Melhores fotos, Melhores imagens:

1º lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Premiação para a categoria Reportagem Laboratório:

1º lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

3º lugar – R$ 500,00 + troféu + certificado

Premiação para a categoria Reportagem Especial:

1º lugar – R$ 4.000,00 + troféu + certificado

2º lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Ascom Setransp