Presidente da ABIH de Sergipe destaca parceria com o Governo de Sergipe na exposição de estande na Avirrp

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) é parceira do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), na exposição do estande na 25ª Feira de Turismo Avirrp, que acontece nesta sexta-feira, 4, e sábado, 5, em Ribeirão Preto (SP). A Avirrp (Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região) contribui para o crescimento do setor do turismo, fortalecendo as agências de viagens para a oferta de serviços de qualidade aos turistas.

Com a exposição de estandes no evento, Sergipe já se destaca com o amplo espaço projetado para atrair os visitantes. Com uma dimensão de 48 m², o estande reúne elementos que remetem a cultura e as belezas naturais dos atrativos sergipanos, refletidos em detalhes de led que vão deste o piso até o teto, além de um extenso painel com a apresentação de cenários dos principais roteiros turísticos do estado, um estande convidativo e interativo, que recebe a assinatura do Instituto Banese.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, ressalta que há décadas Sergipe não investia na estrutura e em equipes técnicas preparadas para a exposição de estande em participações nas maiores feiras de Turismo. “Essas feiras oferecem uma oportunidade única de apresentar o nosso estado para um público diversificado, composto por profissionais do setor, agentes de viagens e operadores turísticos. Além disso, a participação em feiras de turismo contribui para fortalecer a nossa imagem como um destino confiável e seguro, gerando interesse e confiança nos potenciais visitantes”, frisou o presidente, parabenizando o governador Fábio Mitidieri e toda a equipe da Setur.

“É uma alegria para nós, do segmento hoteleiro, estarmos participando, na condição de parceiros, deste novo momento do turismo e deste projeto inovador, interativo e tecnológico”. completou Antônio Carlos.

Foto assessoria