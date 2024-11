Presidente da Câmara de Telha cobra Deso por falta de água em povoado

Nesta quinta-feira (28), a Câmara de Telha realizou mais uma Sessão Ordinária. A presidente do Legislativo, vereadora Cláudia Dias (PP), aproveitou para fazer uma cobrança à Deso pela falta de água que afeta o povoado São Pedro e causa muito sofrimento aos moradores.

Claudia pautou esse problema e recebeu o apoio dos demais vereadores. Ela disse que visitou o povoado nos últimos dias para conferir de perto a situação e relatou que a maior parte das pessoas está sofrendo bastante. A parlamentar aproveitou e fez uma sugestão para que a distribuidora de água resolva a situação imediatamente.

“É preciso ter uma reunião com todos os vereadores, prefeito, governador de Sergipe e a direção da Deso para encontrar uma solução para essa problemática que assola a comunidade há muito tempo. É desumano as residências ficarem vários dias sem água, portanto esse problema precisa ser resolvido com urgência”, disse Cláudia.

A vereadora disse que colocou a Câmara à disposição dos moradores do povoado São Pedro. Ela também se disponibilizou a ajudar a população pessoalmente no recolhimento de protocolos dos moradores do povoado.

“Conversei com a assessoria jurídica da Câmara que está reunindo o máximo de material e informação para enviar para a Deso, cobrando uma maior celeridade na resolução desse problema. Me prontifico a recolher o maior número de protocolos dos moradores para que esse plano de ação possa ter maior efetividade e por fim, melhorar o abastecimento de água no povoado São Pedro”, ressaltou Cláudia.

Durante a sessão, foram aprovados o Projeto de Lei (PL) nº 04/2024, que denomina o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) para Maria José Gomes Dias”, a Indicação nº 18/2024, que solicita a manutenção de estrada e iluminação em uma via que liga a cidade de Telha ao povoado São Tiago e seis Moções de Pesar, todos de autoria da vereadora Cláudia Dias.

