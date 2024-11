Presidente da CMA recebe o sindicato dos agentes de trânsito

Nesta quarta-feira (06/11), o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos (PSD), recebeu representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju (Sindatran) para discutir a implementação de um plano de carreira e salários, ainda inexistente na categoria.

Segundo o presidente Ricardo, “os agentes de trânsito vieram, mais uma vez, pedir o nosso apoio para que possamos, junto ao Poder Executivo, destravar o plano de carreira. O valor salarial que eles recebem hoje está muito defasado, e já fizemos, exaustivamente, várias discussões na Câmara. Reafirmamos nosso compromisso e vamos buscar, mais uma vez, a gestão que está terminando, a do prefeito Edvaldo Nogueira. Caso não dê certo, trataremos de forma técnica e incisiva com a nova prefeita, Emília Corrêa”, destacou.

O diretor de comunicação do Sindatran, Juliano Ferreira, pontuou que “na LDO, por emenda do vereador Isac Silveira, tivemos uma conquista na previsão do nosso plano de carreira contemplar a nossa questão orçamentária. Nossa luta é para que o Poder Executivo encaminhe esse plano para que ele seja discutido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Realizamos um estudo de impacto e em nosso plano estamos solicitando um reajuste salarial, que está defasado. Também solicitamos uma estruturação de cargos, atribuições e divisões”, completa.

Relembre

Em julho de 2024, os vereadores aprovaram emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Uma delas, do vereador Isac Silveira (União Brasil), a emenda 2, determina que o Projeto de Lei Orçamentária poderá prever eventuais acréscimos legais, criação e alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos, por exemplo, de profissionais de Comunicação Social, Controladoria, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Arte, Previdência, Transporte e Trânsito, Infraestrutura. Dessa forma, o Poder Executivo poderia criar e estruturar um plano de carreira para os agentes de trânsito, por exemplo.

A previsão é que a Lei Orçamentária Anual (LOA) seja votada até o dia 22 de dezembro deste ano, e espera-se que o Poder Executivo envie o plano de carreira à Câmara Municipal.

Foto Gilton Rosas

por Camila Farias