Presidente do Estanciano disse que a falta de dinheiro é a realidade do clube

Explicando um comentário feito por um desportista numa emissora local, o presidente do Estanciano, Araújo Júnior, disse que independente de ter ou não time de futebol profissional, um estádio de futebol na cidade é muito bom e toda cidade deve ter porque o futebol hoje é praticado em todos os campos do mundo.

Para Araújo Júnior, o investimento no futebol é muito caro e quem entra para assumir, mesmo sem querer, acaba gastando dinheiro, seja no futebol profissional ou no amador.

De acordo com Araújo Júnior, a maior dificuldade que o Estanciano está passando é financeira. “O Estanciano tem uma grande dívida trabalhista e isso atrapalha bastante a vida do time. Uma das coisas que a gente está tentando organizar, para fazer com que novas pessoas se somem ao Estanciano, é justamente essa dívida”, esclareceu.

Araújo falou que muita gente quer chegar ao Estanciano, para fazer a política partidária dentro do clube e a diretoria não aceita isso. “Muitas vezes as pessoas entram, mas não querem fazer nada e outras só cobram do presidente, então elas querem está ali não para ajudar, mas só para fazerem a crítica contrária e fazerem o uso político partidário”, explicou.

O presidente garante que está trabalhando para tirar o Estanciano dessas dívidas que foram criadas pelos presidentes que lhe antecederam. “Nós vamos deixar tudo organizado no Estanciano para depois aceitarmos pessoas que queiram de verdade ajudar o time de nossa cidade”, garantiu.

Segundo Araújo Júnior, existem muitas dívidas trabalhistas no Estanciano, mas também existe uma luz no fim do túnel que está acendendo, e assim que ela ficar mesmo acessa e essas dívidas forem sanadas, nós vamos conseguir organizar tudo”, revelou.

Araújo Júnior destacou que há uma Ação na Justiça, com referência ao Campo do antigo Cruzeiro, que segundo ele, todo mundo sabe que é do Estanciano, mas está existindo um outro grupo que foi formado agora, que está brigando por esse campo, dizendo que esse espaço pertence a eles. “Inclusive, esse mesmo grupo está brigando com a Prefeitura com um terreno que foi doado ao SENAC, que ainda não foi construído, justamente por essa Ação Judicial, o HRAM também está nessa mesma situação”, disse Araújo.

O presidente do Estanciano esclareceu, que esse mesmo pessoal está dizendo que o campo é deles, mas na verdade eles estão baseados num CNPJ que eles criaram e estão querendo dizer na Justiça, que é o mesmo Cruzeiro do passado.

Araújo disse que o Estanciano é o verdadeiro sucessor do referido Campo. “O campo já era para ser leiloado em dezembro de 2024, mas por causa de um erro de cálculo na metragem, a Ação voltou para as mãos do juiz, eles (suposto grupo que foi criado), entraram novamente com pedido de revisão na Justiça. A Prefeitura também está sofrendo com esse grupo porque até agora o prédio não foi construído para o funcionamento do SENAC”, contou.

O campo vindo para o Estanciano, será leiloado e pagaremos todas as dívidas, e, também teríamos dinheiro para o Estanciano construir seu próprio campo de futebol. “Nós temos uma grande dificuldade para encontrar um campo para o Estanciano treinar e isso afeta o psicológico e o astral dos nossos atletas”, salientou.

Devido a situação das dívidas trabalhistas com o Estanciano, Araújo Júnior está com sua conta bancária bloqueada pela Justiça, mas que sua advogada já está atuando para resolver essa situação. “Ela vai mostrar que a dívida não foi criada por mim, mas foi por outros presidentes que passaram antes de mim”, informou Araújo.

Este ano o Estanciano vai disputar a Série A 3 do Campeonato Sergipano. Após o carnaval o time vai começar a treinar com o Sub 20, para disputar uma vaga na Copa São Paulo, que terá três vagas agora.

Araújo Júnior revelou ainda, que existe uma Ação Judicial, se tratando do SUB 17, que deveria disputar o Campeonato passado, mas que não foi possível porque o Estanciano não pode inscrever os jogadores antes de ter pago a dívida trabalhista, segundo ele, a advogada entrou com uma Ação para o Canarinho votar a inscrever os seus atletas, se isso não acontecer o BID (Boletim Informativo Diário) continuará bloqueado e o time do Estanciano continuará impossibilitado de participar da competição.

Por Magno de Jesus