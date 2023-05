Presidente do Sistema Fecomércionota emite nota de agradecimento

Combatemos o bom combate, fomos às ruas, vencemos a luta e o Sesc e Senac continuarão com seus recursos preservados. Quero agradecer ao apoio de todos os diretores, colaboradores, alunos e usuários do Sesc e do Senac, por se engajarem conosco nessa batalha em defesa do sistema que trabalha para fazer a vida das pessoas melhor.

Agradeço ao apoio incansável do senador Laércio Oliveira, que trabalhou para que os recursos não fossem retirados, conseguindo o veto presidencial aos artigos 11 e 12 da MP 1147. Não posso deixar de ser grato ao senador Alessandro Vieira, que se somou ao nosso trabalho e defendeu o Sesc e Senac nesse momento tão importante, trabalhando na articulação da solução encontrada.

Nossos senadores foram determinantes para que vencêssemos essa luta. Muito obrigado! Ressalto a sensibilidade do Governo Federal, que reconhece os serviços prestados para a sociedade por Sesc e Senac há 77 anos.

Todos saímos vitoriosos, mas esta vitória não existiria se não fosse a mobilização que todos os trabalhadores de Sesc, Senac e Fecomércio, fizeram para mostrar a cara do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac diante da sociedade que tanto reconhece nosso trabalho. Vocês foram a peça-chave para que obtivéssemos êxito.

Todo o Brasil, pessoas que conhecem e sabem da importância de Sesc e Senac para a sociedade, nos deram mais de um milhão de assinaturas na petição pública que realizamos.

Vencemos! A vitória deve ser comemorada e celebrada por todos nós, pois cada um fez sua parte para esse grande resultado. Nosso compromisso se reforça em fazer ainda mais pelo nosso povo, com nosso trabalho.

Muito obrigado!

Marcos Andrade – presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe

