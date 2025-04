Presidente Wilson Bernardes prestigia entrega da 2ª etapa do Cartão Comida na Mesa

Na manhã deste sábado, 27, o Presidente da Câmara de Vereadores do município de Barra dos Coqueiros, Wilson Bernardes, prestigiou a solenidade da entrega do ‘Cartão Comida na Mesa’, que já está na segunda etapa. Essa é uma promessa de campanha do Prefeito Airton Martins, que já virou uma realidade.

Este é um programa de auxílio alimentar que oferece um benefício mensal para famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo é garantir a segurança alimentar, dignidade e apoio para quem precisa. Na Barra dos Coqueiros, as famílias contempladas receberão créditos mensais no valor de R$ 600,00 para que sejam utilizados no sustento dos seus lares.

Segundo o Presidente da Câmara de Vereadores, Wilson Bernardes, é uma alegria imensurável ver as famílias mais necessitadas recebendo esse valor de auxílio. “O aumento do valor do Cartão Comida na Mesa para R$ 600,00 foi uma promessa de campanha do nosso prefeito Airton Martins. Diziam que era mentira e que ele não cumpriria essa promessa, hoje todos estão vendo que ele cumpre o que promete. Ver o sorriso estampado nos rostos do nosso povo me deixa muito feliz. Isso é apenas o começo, levaremos ainda mais dignidade para a população barra-coqueirense”, finalizou.

Texto e foto assessoria