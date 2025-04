“Pretinha”: filme sergipano une afrofuturismo e juventude periférica em um drama

A cena cinematográfica sergipana ganha um novo marco com Pretinha, curta-metragem dirigido por Fellipe Paixão e produzido por Gustavo Rayner. O filme, que combina drama e elementos de afrofuturismo, acompanha a trajetória de Leandro, um jovem negro da periferia sergipana que, após a morte do pai em uma operação policial, encontra na relação com seu psicólogo escolar um espaço de acolhimento e reflexão sobre sua identidade e futuro.

Com uma abordagem sensível sobre luto, masculinidade e comunidade, Pretinha se destaca por sua narrativa inovadora, marcada pelo falseamento fabular — técnica que cria camadas interpretativas para o espectador. O filme tem lançamento previsto para o circuito de festivais no segundo semestre de 2025 e já foi selecionado para importantes programas de desenvolvimento, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, o Projeto Marieta e o Nordeste Lab. Conta também com patrocínio do TRE-SE e AVMakers, além de apoio financeiro do Youtube.

O projeto celebra o cinema negro e independente. Com uma equipe majoritariamente negra e periférica, Pretinha reforça a importância da representatividade tanto na frente quanto por trás das câmeras. No elenco, um dos destaques é Cícero Lucas, conhecido por sua atuação no premiado longa Marte Um (2022), filme escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2023, que interpreta o protagonista Leandro. Wendell Campos, artista visual e poeta sergipano, dá vida a Pedro, o psicólogo escolar que se torna uma referência para o jovem. Além deles, Davi Willian, Kênia Freitas, Quésia Souza, Abiúdo e Hawk, complementam a trama, construindo os dilemas do protagonista.

O curta foi aprovado em primeiro lugar na Lei Paulo Gustavo do estado de Sergipe, garantindo parte dos recursos necessários para sua realização. Além da circulação em festivais, Pretinha será exibido gratuitamente em quilombos, escolas e comunidades periféricas, promovendo debates e oficinas sobre cinema, identidade e questões raciais. Um dos principais objetivos do projeto é gerar impacto social, estimulando a reflexão sobre violência policial, racismo estrutural e saúde mental da juventude negra. Por meio dessas exibições, a equipe busca incentivar o diálogo e a formação de novos olhares críticos sobre a realidade retratada na tela.

Um dos diferenciais do filme é a forma como ressignifica a periferia por meio da estética afrofuturista. Ambientado em uma escola comunitária afrocentrada, Pretinha propõe um espaço de resistência e acolhimento, inspirado em saberes africanos e na cultura afro-brasileira. A fotografia e a direção de arte exploram cores vibrantes e elementos visuais que transportam o espectador para um ambiente onde passado e futuro se encontram.

A identidade visual do filme é uma ferramenta essencial para contar essa história, utilizando iluminação e cenografia para reforçar a sensação de um espaço-tempo que transcende a realidade, proporcionando um olhar renovado sobre a juventude negra e suas possibilidades de futuro. Com 20 minutos de duração e gênero dramático, Pretinha promete ser um dos grandes destaques do cinema independente em 2025, reafirmando a potência do audiovisual nordestino no cenário nacional.

Sobre o diretor

Fellipe Paixão é um cineasta sergipano, nascido no Povoado Tabocas, em Nossa Senhora do Socorro (SE). Formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe, Fellipe se destaca por construir narrativas que exploram o protagonismo negro, o pertencimento e a ressignificação da masculinidade. Ele é membro fundador do coletivo de cinema Agora Seremos e do selo musical Funkytown. Em 2023, co-dirigiu o curta Alive, selecionado para importantes festivais nacionais e internacionais, incluindo a 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes e o 52º Festival de Cinema de Gramado. Agora, em Pretinha, ele aprofunda sua pesquisa estética e narrativa ao abordar a juventude negra em um drama envolvente que combina elementos de afrofuturismo e uma estrutura inovadora.

Ficha Técnica

Sinopse: Em uma escola periférica afrofuturista, um jovem negro encontra na figura de um psicólogo social o acolhimento necessário para ajudá-lo a superar a morte de seu pai e outros traumas passados, se afastando de uma imagem que o persegue e aterroriza.

Direção e Roteiro: Fellipe Paixão

Produção Executiva: Gustavo Rayner

Elenco: Cícero Lucas (Leandro), Wendell Campos (Pedro), Davi Willian, Quésia Souza, Abiúdo, Hawk, entre outros.

Duração: 20 minutos

Gênero: Drama

Previsão de lançamento: 2025

Instagram: [https://www.instagram.com/pretinhafilme/]

Por Ayalla Anjos – foto Robério Luis