Previsão aponta agravamento da seca no estado de Sergipe

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) divulgou, na sexta-feira, 18, uma análise sobre a intensidade e os tipos de impactos da seca em Sergipe durante o mês de setembro. Os dados indicam avanço e estagnação da seca em vários territórios.

De acordo com o mapa do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foi observado que nos territórios do alto e médio sertão e agreste central houve expansão da intensidade da seca, passando de fraca para moderada. O centro-sul manteve a seca fraca, enquanto nos territórios do baixo São Francisco, leste e sul sergipanos ocorreu a expansão da intensidade da seca fraca. Constata-se ainda a ocorrência do surgimento de seca de intensidade fraca no território Grande Aracaju.

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, diante das condições atmosféricas atuais, a previsão é de aumento de dias com inatividade da variabilidade intrassazonal.

“A tendência para o próximo trimestre é que o estado de Sergipe esteja fora do período chuvoso e que a temperatura permaneça acima da normal climatológica, facilitando assim a perda de água do solo e a redução gradual no volume de água dos reservatórios. Ressalta-se que a Região Nordeste está em seu período de estiagem. Diante disso, deverá haver o agravamento do cenário de seca nos próximos meses”, concluiu a meteorologista.

Fonte e foto Semac