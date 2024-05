PREVISÃO DO TEMPO INDICA A POSSIBILIDADE DE CHUVAS PERSISTIREM PELAS PRÓXIMAS 72 HORAS EM SERGIPE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu nesta terça-feira (21), um alerta de chuvas para todo o estado.

A previsão é válida para as próximas 72 horas. O alerta indica ainda a possibilidade do acumulado de chuva ultrapassar 100 milímetros. Os ventos intensos podem ultrapassar 50 km/h.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), do fluxo de umidade oceânica, como também, atuação do cavado, deve contribuir para a formação de nuvens convectivas em Sergipe. “As temperaturas elevadas e umidade presente na atmosfera deve favorecer a formação e manutenção das nuvens de chuva”, frisou.

A Semac reforça que a ocorrência de chuvas podem gerar acumulados expressivos para o estado, apresentando riscos em rodovias, de alagamentos, deslizamentos de encostas, de transbordamento de pequenos córregos e riachos. Há ainda risco de transbordamento dos principais rios e lagoas, além da possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas.

Foto: Arthuro Paganini