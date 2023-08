Previsão indica fim de semana de chuvas fracas e isoladas em Sergipe

As chuvas fraca e leve podem continuar de forma isolada nos territórios sergipanos. De acordo com a Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), o acumulado previsto para esta semana, segue em vigência até este domingo, 6.

No sul sergipano, as precipitações podem atingir 40 milímetros. Na grande Aracaju, leste sergipano e baixo São Francisco, são esperados 30 mm, enquanto no agreste, 25 mm, e no sertão, 10 mm.

A previsão para este sábado, 5, também é de chuvas fracas nas três regiões climáticas do estado. Ventos fracos vão persistir durante todo o dia no litoral. Já no agreste e sertão, a intensidade dos ventos varia entre fraco e moderado. Mínimas e máximas ficarão entre 20.6°C e 27.8°C (litoral); 17.7°C e 28.5°C (agreste); e 18.9°C e máxima de 28.8°C.

No domingo, 6, espera-se céu encoberto na maior parte do dia, com temperaturas entre 23.1°C e 28.2°C (litoral); 20.1°C e 28.5°C (agreste); e o 22,0°C e 29.3°C (sertão).

Vale lembrar que as chuvas ocorrem devido a perturbações oceânicas que estão se deslocando para o estado de Sergipe. “Espera-se para agosto chuvas variando de normal a abaixo da média climatológica, visto que o período chuvoso está chegando ao fim”, declarou a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro.

