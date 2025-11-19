PREVISÃO INDICA PROBABILIDADE DE CHUVAS MODERADAS A INTENSAS EM SERGIPE NOS PRÓXIMOS DIAS, DIZ SEMAC

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa a probabilidade de chuvas e ventos moderados a intensos a partir das 18h desta quarta-feira, 19, até as 8h de sábado, 22.

Durante o período, as precipitações podem ser moderadas a intensas, com acumulados superiores a 50 milímetros (mm) e ventos variando entre 40 e 70 km/h, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas.

Segundo o boletim meteorológico, as instabilidades atmosféricas são provenientes da atuação de uma frente estacionária, que deve canalizar fluxo de umidade persistente durante o final da semana, favorecendo o transporte de nuvens convectivas em todo o estado.

Para esta quarta-feira, a tendência é de que as regiões agreste e sertão sejam as primeiras a sentir os efeitos das instabilidades, com maior probabilidade de chuvas e rajadas de vento nessas áreas. Entretanto, a partir desta quinta-feira, 20, feriado do Dia da Consciência Negra, o sistema deve avançar e alcançar todas as regiões do estado, ampliando o risco de acumulados significativos de chuva e condições de tempo severo.

A Semac alerta que as chuvas podem gerar acumulados expressivos, apresentando riscos em rodovias, alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, além do transbordamento dos principais rios e lagoas das regiões afetadas. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

