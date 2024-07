PRF apreende um semirreboque com adulteração

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe apreendeu na tarde dessa quinta-feira, 11, um semirreboque com sinais de adulteração. O fato aconteceu durante uma abordagem no km 104 da BR-101, em São Cristóvão/SE.

A equipe PRF abordou o condutor de um caminhão que seguia viagem no trecho. Ao verificarem a documentação do veículo e do motorista, os policiais constataram que a placa do semirreboque atrelado ao veículo, não correspondia à que constava no documento. Após uma vistoria minuciosa, os agentes federais constataram que existia adulteração nos sinais identificadores dele.

Diante da situação, a equipe lavrou a ocorrência e a encaminhou à Delegacia de Polícia Civil em Aracaju/SE para as providências necessárias.

Fonte: PRF