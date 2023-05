PRF dará apoio à Emdagro nas fiscalizações em rodovias

Com o objetivo de reforçar a fiscalização no corredor sanitário da BR 101, que compreende o trajeto entre os municípios de Propriá e Cristinápolis, buscando garantir a sanidade de produtos de origem animal e vegetal, que entram ou circulam em nosso Estado, representantes da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram reunidos na segunda-feira, 8, em Aracaju, para discutir os termos de uma cooperação técnica entre as duas instituições.

O presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, disse que o intuito da parceria é ter uma maior integração entre fiscais e agentes federais, na fiscalização agropecuária. “Esse termo de cooperação técnica nos dará condições de manter nosso Estado livre de pragas e doenças, que já estão presentes em outros Estados, assim como coibir a venda clandestina de agrotóxicos”, frisou.

Segundo o superintendente da PRF em Sergipe, Vladimir Cardoso, o órgão de segurança vai dar o apoio que a Emdagro necessita nas fiscalizações agropecuárias. “A gente faz todo tipo de fiscalização nas BRs, com a ajuda de policiais especializados. Nós fazemos também a fiscalização agropecuária e estamos aqui para dar o apoio policial que a Emdagro precisar”, garantiu.

Além do presidente da Emdagro e do superintendente da PRF, participaram também da reunião a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, e o agente rodoviário Pedro Freire.

