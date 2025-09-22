Primavera em Sergipe terá temperaturas acima da média e possibilidade de ventanias

A primavera de 2025 tem início nesta segunda-feira, 22, às 15h19, marcando o equinócio que iguala a duração do dia e da noite. Conhecida como a estação das flores, o período é marcado pelo florescimento das plantas e maior equilíbrio na luminosidade ao longo do dia.

Em Sergipe, a estação deve apresentar temperaturas acima da média climatológica e chuvas variando de normal a acima do esperado, de acordo com informações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). Outro destaque é a atuação do vento Nordeste, que poderá ocasionar ventanias, sobretudo nas regiões do litoral e do agreste sergipano.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, a primavera é também um período de transição entre o inverno e o verão, com características climáticas que exigem atenção especial. “As mudanças de temperatura e a intensificação dos ventos podem impactar tanto o dia a dia da população quanto setores como a agricultura. Por isso, o acompanhamento das previsões é essencial para minimizar riscos e se adaptar às condições climáticas”, ressaltou.

Estação das flores

A primavera é considerada um símbolo de renovação. Graças ao aumento da luminosidade, as plantas intensificam a fotossíntese e florescem com mais intensidade. Entre os ícones da estação no Brasil está o ipê, árvore nativa que colore a paisagem em tons de amarelo, rosa, branco e roxo, e que também pode ser vista em diferentes regiões de Sergipe.

Foto: Marcos Rodrigues