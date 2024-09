Semac diz que primavera terá altas temperaturas e variação na intensidade de chuvas no estado de SE

A primavera de 2024 começa às 9h44min do próximo domingo, 22, e permanece em vigor por 90 dias, encerrando seu ciclo às 6h20 do dia 21 de dezembro. Em Sergipe, altas temperaturas e chuvas variando de normal e abaixo da normal climatologia deve predominar até o fim do período, informa a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, na primavera, os dias ficam mais longos, o que estimula as plantas a acumular a energia necessária para abrir suas flores. “O período também marca a transição do inverno para o verão. No Nordeste do Brasil, as temperaturas serão elevadas, com tempo seco e chuvas variando de normal a abaixo da normal climatológica, o que deve intensificar a estiagem. Esse cenário deve favorecer o surgimento e o agravamento da seca no estado de Sergipe”, afirmou.

Conforme prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a previsão dos modelos climáticos indicando o possível início do fenômeno La Niña durante a primavera 2024, surge a questão sobre qual será o impacto deste evento no início da atual safra de verão.

Em geral, em anos de La Niña, ocorre redução da chuva na Região Sul do País, enquanto nas regiões Norte e Nordeste, há um aumento da chuva. “Entretanto, é importante destacar que o clima no Brasil não é apenas influenciado pela atuação desse fenômeno, pois existem outros fatores a serem considerados, que também interferem nas condições de tempo e clima no País, podendo atenuar ou intensificar os efeitos do La Niña, fatores esses também considerados nas previsões climáticas. Nesse sentido, o acompanhamento e a atenção constante das condições observadas e da previsão climática são extremamente necessárias, especialmente nas regiões produtoras”, destaca o boletim.

Nova estação

A primavera tem a luminosidade como sua característica fundamental, porque o sol entra em equinóceo no Hemisfério Sul, fazendo com que os dias sejam tão longos quanto às noites. Esse fator ocasiona maior florescimento, porque estimula a fotossíntese das árvores e plantas, daí vem a sua maior floração e por isso considera-se a estação das flores e símbolo para as mulheres. Um dos símbolos da primavera é uma árvore típica da flora brasileira, o ipê. Por conta da umidade do solo após o inverno, ele está em todas as zonas florísticas, desde a perenifólea, sub-perinifólea, subperinifólea-cadocifólea e a caatinga, florescendo nessa época do ano em todos os territórios.

Foto: Marcos Rodrigues