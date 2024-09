PRIMEIRA COPA QUILOMBOLA DE SERGIPE TEM INÍCIO COM A ABERTURA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO

A Primeira Copa Quilombola de Sergipe teve sua abertura neste sábado, 14, na cidade de Riachuelo, marcando um momento histórico para o esporte e a cultura do estado. O evento reúne times de diversas comunidades quilombolas, promovendo a integração e o fortalecimento das tradições dessas comunidades por meio do futebol. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

A Secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou o caráter transformador do evento e a importância do esporte como um instrumento de inclusão social. “A realização desta representa muito mais do que uma competição esportiva. É um marco na valorização das nossas comunidades tradicionais, permitindo que suas culturas, histórias e resistências sejam celebradas. O esporte tem o poder de unir, transformar e criar oportunidades e este campeonato é uma prova disto. Nosso objetivo é fortalecer essas comunidades e oferecer a visibilidade que elas merecem, além de proporcionar momentos de integração, confraternização e reconhecimento dos talentos locais’’, afirmou a secretária.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, também ressaltou que a Copa Quilombola é parte de um conjunto de ações que visam democratizar o acesso ao esporte em Sergipe, criando oportunidades, especialmente para jovens das comunidades mais vulneráveis. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo do governo para promover o desenvolvimento social e cultural por meio do esporte em todo o estado. ‘’ A Copa Quilombola é um evento de grande importância na promoção da igualdade racial e da inclusão social. O futebol, uma poderosa ferramenta de visibilidade e transformação social, desempenham um importante papel na valorização das comunidades quilombola e utilizá-lo para promover o protagonismo desses grupos está em plena sintonia com a Seasic”, disse a secretária.

A cerimônia de abertura contou com a presença de líderes comunitários e representantes do governo estadual, destacando a importância do evento para a valorização das culturas quilombolas e o incentivo ao esporte em áreas historicamente marginalizadas. Por meio dos jogos, a Copa também busca promover o reconhecimento das comunidades e o fortalecimento das identidades culturais. A líder comunitária Alcilene Rosa, da comunidade quilombola Quebra Chifre, de Riachuelo, presente na abertura, falou sobre o impacto positivo da competição para as comunidades. Ela destacou a importância da visibilidade que o evento traz para a cultura e as lutas dessas comunidades.

“A realização da Copa é um grande passo para que as nossas vozes sejam ouvidas e para que nossas tradições sejam valorizadas. Muitas vezes, as comunidades quilombolas ficam à margem das políticas públicas e da atenção que merecem, mas eventos como este nos dão a chance de mostrar nossa força, nossa cultura e o talento dos nossos jovens. Não é só sobre futebol, é sobre reconhecimento e dignidade. Essa visibilidade abre portas para que as pessoas conheçam nossas histórias e entendam a importância de garantir nossos direitos e preservar nossas tradições’’, declarou. A líder também ressaltou que a Copa ajuda a unir as diversas comunidades, promovendo um sentimento de pertencimento e orgulho coletivo, além de fortalecer a luta por mais inclusão e oportunidades.

O torneio vai se estender por vários finais de semana, com jogos realizados em diferentes cidades do estado. O campeonato também é visto como uma oportunidade para discutir questões de cidadania e as lutas por reconhecimento e igualdade. Mais de 240 atletas quilombolas estarão envolvidos na disputa e contará com a participação de quilombos de diversas regiões de Sergipe, como Bongue (Ilha das Flores), Cantagalo (Capela), Mocambo (Porto da Folha), Musssuca (Laranjeiras), Pontal da Barra (Barra dos Coqueiros), Quebra Chifre (Riachuelo), Serra da Guia (Poço Redondo), Sítio Alto (Simão Dias) e Terra Dura/Coqueiral (Capela). Das 9 equipes inscritas, três são femininas.

Um dos jogadores que participaram da Primeira Copa Quilombola de Sergipe expressou sua alegria e orgulho por fazer parte do evento. “Participar desta Copa é um sonho realizado. Para muitos de nós, é a primeira vez que temos a chance de jogar em um campeonato com tanta visibilidade e representar nossa comunidade. Isso é muito importante, porque mostra que o esporte pode abrir portas e dar voz para aqueles que, muitas vezes, não têm espaço. A Copa nos dá motivação para seguir em frente e nos empenhar, não só no futebol, mas também em outros aspectos da vida. Estamos aqui para mostrar nosso talento e também para valorizar a nossa história’’, considerou Denilson Santos, jogador do Quebra Chifre.

Confira a programação*:

Tabela de jogos

Rodada 1

14/09 – sede (Riachuelo)

15h00 – Quebra Chifre x Bongue – masculino

15/09 – sede (Porto da Folha)

10h00 – Mocambo x Serra da Guia – masculino

15/09 – sede (Laranjeiras)

15h00 – Mussuca x Pontal da Barra – masculino

Rodada 2

21/09 – sede (Capela)

13H30 – Cantagalo x Serra da Guia – masculino

15h30 – Terra Dura/Coqueiral x Bongue – masculino

22/09 – sede (Laranjeiras)

13h30 – Mussuca x Mocambo – feminino

15h30 – Mussuca x Sítio Alto – masculino

Rodada 3

28/09 – sede (Capela)

13h30 – Terra Dura/Coqueiral x Mussuca – feminino

15h30 – Terra Dura/Coqueiral x Quebra Chifre – masculino

28/09 – sede (Simão Dias)

15h00 – Sítio Alto x Pontal da Barra – masculino

29/09 – sede (Porto da Folha)

15h00 – Mocambo x Cantagalo – masculino

Semifinais

Data a definir – sede (a definir)

13h30 – 1º grupo a x 1º grupo b

15h30 – 1º grupo c x melhor 2º colocado

Finais

Data (a definir) – sede (a definir)

13h30 – final feminino

15h30 – final masculino

*Sujeita à alterações

Foto: Seel