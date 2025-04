Primeira-Dama de Estância propõe a criação da Comenda Daisy Garcia

Em uma iniciativa marcada por sensibilidade e reconhecimento histórico, a primeira-dama de Estância, Cláudia Trindade, anunciou a proposta de criação da Comenda Daisy Garcia, uma honraria destinada a perpetuar a memória e o legado da saudosa ex-prefeita Daisy Garcia. O anúncio foi feito durante uma entrevista ao radialista Dominguinhos Machado, ex-vereador e apresentador do programa “Microfonia”, na tarde desta sexta-feira, 04 de abril de 2025. Cláudia, que acumula as funções de chefe de gabinete e responsável pelas Políticas Públicas para Mulheres, emocionou-se ao destacar a força e a dedicação de Daisy em prol do povo estanciano.

“Ela foi uma mulher muito forte ao seu tempo. Viveu um momento na política de muito desgaste, um período realmente difícil. E eu pensei: meu Deus, quanto aquela mulher lutou pelo povo! Eu sei que ela é uma pessoa que lutou pelo bem do povo! Ela merece toda a honraria”, declarou Cláudia Trindade.

A primeira-dama enfatizou a conexão pessoal que sente com a trajetória de Daisy: “A mulher, quando sente na pele a dor da outra, ela precisa fazer algo para enaltecer o legado, a memória. Estamos construindo isso. Ainda não foi para a Câmara, mas irá, com fé em Deus. Estamos nas tratativas para deixar a memória dessa mulher viva entre nós, porque ela merece.”

O legado de Daisy Garcia

Daisy Garcia deixou uma marca indelével na história de Estância, tanto por sua atuação política quanto por sua generosidade e compromisso com os mais necessitados. Esposa do ex-prefeito Carlos Magno, que governou o município entre 1983 e 1988 e, posteriormente, de 2013 a 2016, Daisy desempenhou papéis fundamentais nos dois mandatos do marido. De 1983 a 1988, esteve à frente do Departamento de Assistência Social (Desas), e, entre 2013 e 2016, atuou como Secretária da Assistência Social. Conhecida por seu coração bondoso, ela chegou a utilizar o próprio subsídio de secretária para ajudar os mais carentes, um gesto que reflete sua dedicação ao bem-estar da população.

A trajetória política de Daisy ganhou ainda mais destaque em 1992, quando foi eleita vice-prefeita na chapa de Nivaldo Silva. Com o falecimento do prefeito em 1995, assumiu a prefeitura de Estância, liderando o município até 1996 com coragem e determinação em tempos desafiadores. Mãe do ex-vereador Tito Magno, Dayse faleceu em 18 de setembro de 2022, deixando saudades e um legado de luta e solidariedade que continua a inspirar os estancianos.

Uma homenagem à altura

A iniciativa de Cláudia Trindade em criar a Comenda Daisy Garcia surge como um ato de resgate histórico e valorização de uma figura que dedicou sua vida ao serviço público e à população de Estância. “É uma forma de manter acesa a história de uma mulher que muito fez por nós”, afirmou a primeira-dama, que agora trabalha para formalizar a proposta e levá-la à Câmara Municipal. A comenda promete ser um símbolo de reconhecimento não apenas à memória de Daisy, mas também ao papel das mulheres na política e na construção de uma sociedade mais justa.

A notícia foi recebida com entusiasmo pela comunidade local, que vê na homenagem uma oportunidade de celebrar a vida e o trabalho de uma líder inesquecível. Enquanto as tratativas avançam, o gesto de Cláudia Trindade já é aplaudido como um exemplo de sensibilidade e compromisso com a história e os valores de Estância.

Por: Genílson Máximo – Blog Parabólica News