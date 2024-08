PRIMEIRA EDIÇÃO DO FEIRÃO DE TURISMO ‘CONHEÇA O BRASIL’ EM SERGIPE PROMOVE OFERTAS EXCLUSIVAS

Aracaju recebe, neste fim de semana, a primeira edição do Feirão de Turismo ‘Conheça do Brasil’, iniciativa do Ministério do Turismo (MTur) e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com o Shopping Jardins. O evento promete movimentar o setor de viagens com ofertas exclusivas e condições especiais. Iniciado de forma presencial neste sábado, 24, a ação segue até às 22h, no centro de compras, em frente à Praça de Alimentação Arcos (antiga sala do Detran). No domingo, 25, e na segunda-feira, 26, o Feirão ocorre apenas nas plataformas on-line do MTur e Setur.

O Feirão de Turismo ‘Conheça do Brasil’, que é exclusivo para vendas de pacotes turísticos no país, é uma excelente oportunidade para quem busca realizar aquela viagem dos sonhos, a fim de explorar as belezas do Brasil. Para tanto, há opções que vão desde viagens econômicas até pacotes mais robustos, atendendo a todos os perfis de viajantes. Nesse evento, participam sete agências de viagens sergipanas, que foram selecionadas ao atenderem os critérios de Edital de Chamamento Público: Aereotur, Aracaju Turismo, Balbitur, Cacilda Turismo, Farol Tur, Lânia Viagens e Propag Tur.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que o Feirão do Turismo é uma oportunidade para destacar o turismo local, com tantas belezas naturais e atrativos que valorizam, também, a cultura e a gastronomia. “O Feirão de Turismo também gera oportunidades de negócios, pois conecta agentes de viagens e o público em geral, tendo em vista promover destinos e serviços que alavancam o turismo no país e também no estado. É um momento crucial para mostrar o que temos de melhor e para consolidar Sergipe como um destino turístico de destaque”, frisou.

Cacilda Aragão, proprietária de uma agência de viagens no estado, salienta que o evento é uma oportunidade para apresentar pacotes exclusivos, oferecer descontos especiais e estreitar o relacionamento com clientes. Além disso, consiste numa ocasião propícia para dar mais visibilidade a empresas como a dela, que já tem 34 anos no mercado sergipano. “Este evento nos permite mostrar nosso diferencial e nos aproximar ainda mais dos clientes, apresentando as melhores opções de viagem. Temos pacotes desde cidades históricas até resorts, para que os clientes possam explorar a diversidade em nosso país. São muitas opções, e temos ofertas exclusivas”, disse.

Erivaldo Vieira, empresário especializada em receptivo, com agência há 11 anos em Aracaju, disse que as expectativas são as melhores possíveis. “Este Feirão é muito importante para incentivar o turismo tanto nacional quanto regional, pois incentiva o sergipano a conhecer mais o nosso estado. A Farol Tur tem opções do litoral ao sertão sergipano”, acrescentou.

Condições especiais

Durante o Feirão do Turismo, consumidores aproveitaram para adquirir pacotes de viagem com condições especiais. Um deles, a publicitária Najara Guimarães, elogiou o evento ao considerar os preços atrativos e a grande variedade de destinos. Segundo ela, isso facilitou a escolha da viagem que vai fazer. “Conversei diretamente com a agente de viagens, tirei dúvidas e adquiri um pacote para Fernando de Noronha [em Pernambuco], que é uma viagem que planejo há algum tempo. Saio daqui satisfeita, pois garanti essa viagem, que será incrível, e ainda economizei bastante”, afirmou.

É importante destacar que é vedada a promoção e a comercialização de serviços turísticos internacionais no Feirão de Turismo ‘Conheça do Brasil’. E, entre as condições especiais apresentadas pelas agências credenciadas, estão descontos de até 45% em hospedagem e de até 30% em passagens aéreas, assim como pacotes com preços especiais, passeios turísticos imperdíveis e condições de pagamentos exclusivas. Ressalte-se, ainda, que a parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil possibilita ofertar linhas de créditos especiais, com parcelamento com juros mais baixos, para que o cliente adquira pacotes com linhas de crédito de até R$ 50 mil.

Foto: Autimira Menezes/Setur