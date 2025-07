1ª EDIÇÃO DO PROJETO SERMULHER ESCUTA PROMOVERÁ ESPAÇO DE DIÁLOGO COM MARISQUEIRAS NO DIA 22

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), realizará no dia 22 de julho a primeira edição do projeto “SerMulher Escuta”.

A ação será voltada, inicialmente, para as marisqueiras da capital e ocorrerá das 8h às 12h, na sede da Colônia de Pescadores Z-1, e contará com a parceria da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A iniciativa tem como objetivo promover um espaço de escuta ativa e diálogo direto com as mulheres que atuam na mariscagem, atividade tradicional e essencial para a economia local. A proposta é compreender a realidade enfrentada por essas trabalhadoras, valorizando suas vivências e especificidades.

De acordo com a secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, é fundamental conhecer de perto os desafios enfrentados por esse grupo para que o poder público possa atuar de forma mais eficaz. “Queremos saber também as sugestões delas sobre possíveis soluções para esses problemas, e assim, construir políticas públicas mais efetivas, a partir das demandas das aracajuanas”, destacou.

Com o SerMulher Escuta, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a escuta sensível e a formulação de ações baseadas nas necessidades reais das mulheres. A expectativa é que a iniciativa se estenda a outros segmentos femininos da cidade, fortalecendo o diálogo e a participação social.

