PRIMEIRA NOITE DE SHOWS DO FASC É MARCADA POR SUCESSO DE PÚBLICO E REPRESENTATIVIDADE NEGRA NOS PALCOS

O Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025 começou com animação nas alturas nas praças São Francisco e do Carmo. Na primeira noite de shows da 40ª edição da maior festa multicultural gratuita do Nordeste, tambores, guitarras eletrizantes e rimas afiadas acompanharam os pés dançantes e o canto refletido pelo grande público, encantado com a diversidade e a riqueza de ritmos contempladas por oito shows, incluindo apresentações de Olodum, Gaby Amarantos, Karol Conká e outros artistas renomados.

Enquanto a banda Santa Cena abria a noite no palco Frei Santa Cecília, Joyce Alane iniciava a primeira das quatro noites de show que abrilhantarão o palco João Bebe Água, no coração da praça reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Sucessos como “Idiota raiz”, “Leão” e novidades do recém lançado álbum “Casa coração” embalaram os corações dos fãs. Segundo a cantora recifense, que já esteve em São Cristóvão a passeio, retornar à cidade em um dia tão especial para se apresentar é um privilégio e uma felicidade.

“É muito importante ter eventos como esse, que movimentam a cidade e fazem as pessoas conhecerem melhor esses patrimônios. A gente precisa usar mais esses espaços e mantê-los vivos. Tenho certeza de que o festival faz muita diferença. Também acredito que o Nordeste precisa continuar unido, trazendo mais artistas e valorizando os talentos da região nesses festivais”, afirmou Joyce Alane.

Neste ano, a abertura do Fasc aconteceu no ‘Dia da Consciência Negra’ (20/11), data muito importante para a reflexão sobre igualdade racial e celebração da cultura afro-brasileira. Por isso, todas as atrações a subirem aos palcos nesta noite foram artistas pretos, marcando o compromisso do festival com a luta pela diversidade e igualdade de etnias, gênero e qualquer diferença social.

“É uma alegria imensa ver o nosso Centro Histórico pulsando, vivo, tomado por apresentações tão grandiosas. Como homem negro, estar à frente de uma cidade que honra sua história e celebra a força da nossa cultura tem um significado profundo. Garantir diversidade e representatividade no Fasc é um compromisso da gestão e uma honra pessoal. Seguimos trabalhando para que cada pessoa se reconheça nesse festival e para que São Cristóvão continue sendo um espaço de encontro, respeito e valorização das nossas raízes”, destacou o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento.

Às 22h, o batuque de Olodum se misturou ao som de suas canções poéticas, fazendo todos os espectadores dançar e cantar junto. Com quase cinco décadas de história, a apresentação da banda baiana no Fasc marcou a comemoração da arte pulsante nos quatro cantos da cidade, provando que ‘Na cultura a gente se encontra’, tema central desta edição do festival. Hinos como ‘Vem meu amor’, ‘Requebra’, ‘Várias queixas’ e ‘Deusa do amor’ não puderam faltar e emocionaram a plateia, que devolveu o canto de cada palavra.

Gaby Amarantos caprichou no ‘Roque Doido’ para esquentar ainda mais a noite, mesclando a refrescância de novos hits como ‘Foguinho’ com a familiaridade de antigos sucessos como ‘Ex My Love’. Para a artista paraense, que iniciou sua nova turnê no Fasc, representar os ritmos do norte em uma cidade histórica e enaltecer as tantas modalidades artísticas presentes no festival é uma premissa de seu show e uma ação de impacto na preservação e ampliação do acesso à cultura.

“Como artista do Norte, fico muito feliz de trazer esse movimento para somar com um festival tão lindo e tão importante para o Brasil. ‘Rock Doido’ é um manifesto da nossa criatividade, do audiovisual, da dança e da música. Estamos vivendo um momento muito bonito de protagonismo do Norte, e Rock Doido ajuda o Brasil a conhecer um pouquinho da nossa periferia”, afirmou a artista.

O palco João Bebe Água foi encerrado pelo agito de Edcity Fantasmão, esperado por muitos com metade do rosto pintado de branco, marca registrada do artista, e a expectativa de ir até o chão com a potência rítmica do pagode baiano. Maria Rafaela Ferreira, baiana e estudante de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), foi uma das pessoas a se caracterizar para o show e adorou presenciar todas as apresentações. “A noite de hoje foi perfeita, especialmente por ser o Dia da Consciência Negra. Os artistas escolhidos para essa programação foram incríveis. Encerrar com Edcity e ter, na mesma noite, o Olodum, deixou tudo ainda mais especial.“, destacou a estudante.

Enquanto isso, no Largo do Carmo, o palco Frei Santa Cecília continuou a entregar performances irreverentes. Do lirismo de Pardal às rimas politizadas das Bruxas do Cangaço, mais uma vez o espaço se mostrou como o lugar perfeito para conhecer novos artistas e assistir a apresentações inesquecíveis. As ruas históricas terminaram a noite ecoando os versos impactantes da ‘mamacita’ Karol Conká. ‘Tombei’, ‘É o poder’ e ‘Subida’ foram algumas das faixas presentes no show.

“Para mim é uma grande honra poder contribuir, colaborar, mostrar a minha arte aqui para vocês e estar ao lado de tantos outros artistas importantes na cena da música brasileira”, detalhou Karol Conká.

Charles Belchior, visitante de Aracaju, estava esperando o show de Gaby Amarantos e gostou de todas as apresentações. “Eu sempre gosto do Fasc, acho um festival muito legal! Amanhã com certeza estarei de volta”, completou.

Sobre o Fasc

O Festival de Artes de São Cristóvão é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Prefeitura de São Cristóvão, por intermédio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (ESCOA); Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Governo do Brasil. O Fasc conta ainda com patrocínio da CELI, Banco do Nordeste, Iguá Sergipe, Ecoparque Sergipe e CAIXA. O apoio fica por conta da SE – Sistema Engenharia, Colortex Tintas, Unir Locações e Serviços e Vitória Transportes.

A festa continua nos dias 21, 22 e 23 de novembro, com mais de 100 artistas que oferecerão uma imersão na música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões artísticas, fortalecendo a riqueza cultural da quarta cidade mais antiga do país.

Confira a programação musical da sexta-feira (21):

Palco João Bebe Água

20h – Orquestra Sanfônica convida Jeanny Lins, Erivaldo de Carira, Lari Lima e Chiko Queiroga

22h – Pabllo Vittar

00h – Marcelo D2

02h – Reação

Palco Frei Santa Cecília

19h – Maglore

21h – Lau e eu

23h – Chico Chico

01h – Urias

Foto: Julia Rodrigues