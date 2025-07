Primeira noite do Arrasta Fé leva mais de 15 mil à Orla da Atalaia em Aracaju com música gospel e louvores

A Orla da Atalaia, em Aracaju, foi tomada por devoção e louvor com a primeira noite do Arrasta Fé, nesta sexta-feira, 4. A abertura foi dedicada a atrações artísticas locais e nacionais da música evangélica, e reuniu mais de 15 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, com shows de Laressa Abreu, Aline Barros, Som e Louvor e Renovart, além de Eli Campos durante o intervalo das apresentações, no palco 360º.

Extensão do ciclo junino sergipano, o evento acontece no mesmo espaço do Arraiá do Povo, maior São João à beira-mar do Brasil, e conta com estrutura adaptada que também vai receber artistas católicos neste sábado, 5, e de religiões de matriz africana neste domingo, 6. O festejo valoriza e respeita a diversidade de crença, oferecendo um espaço democrático para expressão da fé e espiritualidade.

A iniciativa foi celebrada pela cantora Laressa Abreu, que abriu a maratona de shows da noite com um grupo de dançarinas, que deram mais movimento e dinamismo à apresentação. Para ela, a festa ressalta a liberdade religiosa. “É um momento muito especial, porque todos nós que somos nordestinos, gostamos muito do período junino. Então, poder cantar um forró a Deus é realmente muito significativo. Temos o direito de termos nossas crenças e o Arrasta Fé é um reforço disso”, afirmou.

Uma das atrações mais esperadas da noite de estreia do Arrasta Fé, Aline Barros subiu ao Palco Rogério na sequência e emocionou o público com canções da sua carreira musical de mais de 30 anos. Em sua avaliação, o festejo possibilita a restauração e a conexão com o divino e representa um canal de bênção. “Estou muito feliz por poder participar. É um tempo de alegria, de celebração, que vivemos com esse show. Trata-se de uma noite inesquecível para as famílias que vieram louvar Jesus”, frisou.

Em seguida, foi a vez da banda Som e Louvor agitar o público com adoração por meio de uma mescla de ritmos musicais, como forró e sertanejo. O vocalista do grupo, Jedson Aguiar, salientou que o Arrasta Fé possibilita a confraternização entre famílias e fiéis. “É um privilégio muito grande nosso ministério poder vir tocar aqui, neste evento grandioso. Sempre somos bem recebidos em Sergipe, com muito carinho, e declaramos a bênção sobre Aracaju, sobre o estado. É só felicidade”, enfatizou.

O encerramento da noite de shows aconteceu sob o som de pagode da banda sergipana Renovart. A dupla de vocalistas Berg Santos e Isabela Souza reiterou que Sergipe é o País do forró, mas também espaço de expressão religiosa no contexto cultural. “É uma chance única e um reconhecimento, pois somos da terra. Depois de 30 dias de forró, viemos nos apresentar e adorar ao Senhor”, considerou Berg. “A religião também faz parte da cultura, então temos de estar inseridos neste cenário. É muito gratificante”, agradeceu.

Palco 360º

Em ritmo animado, a devoção continuou durante os intervalos dos shows com a música enérgica da cantora sergipana Eli Campos no Palco 360º, novidade da edição deste ano do Arraiá do Povo, que também marcou presença no Arrasta Fé. “Nós somos nordestinos, um povo que gosta do calor, proximidade. Então, este espaço está em sintonia. Para mim é uma oportunidade única fazer parte desta festa tão grandiosa, cantando em nome de Deus”, destacou.

Público aprova

A noite de estreia do Arrasta Fé foi celebrada por quem passou pela arena de shows da Orla da Atalaia. A advogada e pastora evangélica Lídia Mattos Castro aproveitou as apresentações acompanhada de amigos e classificou o festejo como uma oportunidade de renovação espiritual. “Um dia para cada religião ficou ótimo, porque todos conseguem se expressar da sua forma dentro do nosso momento, no lugar que foi pensado para cada uma dessas manifestações. Está excelente”, avaliou.

Quem também vibrou com o louvor gospel foi a funcionária pública Ana Mira Lima. Ela se disse atraída pelo elenco de artistas da noite, em especial Laressa Abreu e Aline Barros, de quem ela afirmou ser fã há diversos anos. “É um evento que nos abraça, que tem um propósito com Deus. O Governo do Estado está de parabéns por fazer do País do forró um ambiente também de adoração”, elogiou.

Uma das primeiras pessoas a chegar na noite desta sexta-feira, a assistente administrativa Roberta Carvalho acompanhou as apresentações artísticas junto da amiga Catarina Oliveira. Segundo ela, o festejo religioso contribui para o reforço da fé e das crenças em clima de alegria e música. “Nunca teve nada assim antes aqui. Achei uma ideia maravilhosa. O céu hoje se abre para que a glorifiquemos a Deus. Só bênçãos”, expressou.

O Arrasta Fé é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Banese.

Foto: Thiago Santos