PRIMEIRA NOITE DO VERÃO SERGIPE 2025 TEM GRANDES ATRAÇÕES E MOVIMENTA A ECONOMIA EM PACATUBA

O Verão Sergipe 2025 iniciou nesta sexta-feira, 24, com a primeira noite de shows na Ponta dos Mangues, no município de Pacatuba. O evento, promovido pelo Governo do Estado, levará cultura, esporte e muita música para sergipanos e turistas durante seis finais de semana, movimentando a estação mais quente do ano, além de movimentar a economia e atrair visitantes para o interior do estado.

A primeira noite teve como atrações Larissa Costa, Chicabana, Nadson o Ferinha e Vitor Fernandes. De artistas locais a grandes nomes nacionais, uma multidão foi a Pacatuba aproveitar o evento, o que movimentou toda a cadeia produtiva da cidade, resultando em lucro e muita empolgação por parte dos vendedores.

A vendedora Lourdes Santos Souza, 52 anos, trabalha há 20 anos com seu negócio de lanches. Após participar do Verão Sergipe em Pacatuba no ano passado, ela retornou em 2025 com muita expectativa. “Está tudo muito bem organizado e bonito. O espaço vai enchendo ao longo da noite, e estarei nos dois dias. Torço para dar tudo certo e ter muitos compradores”, ressaltou.

Já Everaldo Bispo Santos é ainda mais experiente: são 59 anos, sendo 32 à frente de sua barraca de drinks. Ele participou pela primeira vez do Verão Sergipe em Pacatuba e elogiou bastante a festa. “O espaço é bonito e bem organizado, com boa estrutura. A festa traz muitos nomes nacionais e vai até tarde, então com certeza vai ser boa. Estou na expectativa de vender bem”, disse ele.

Shows da noite

A primeira noite de shows em Pacatuba foi aberta por Larissa Costa, estreando no Verão Sergipe. A cantora falou da alegria em participar de forma inédita do evento e elogiou a organização do Governo do Estado. “A primeira vez a gente nunca esquece, e foi extraordinário. O evento está muito bem feito e organizado, e é uma grande honra para mim. Tô presente no Verão Sergipe, e vocês precisam vir conhecer”, afirmou.

Em seguida, foi a vez da banda Chicabana, com muitos anos de estrada e diversos sucessos em seus shows. “Agradeço a todo esse povo que estava aí presente, é uma satisfação imensa para nós estarmos no Verão Sergipe. Parabéns ao Governo por essa grande festa. É sempre bom tocar em Sergipe”, disse o cantor Kiko Chicabana.

Já era madrugada quando Nadson o Ferinha subiu ao palco, agitando o público com muita sofrência e seus grandes sucessos. “Muito feliz em voltar aqui a Pacatuba depois de muito tempo. Meu Sergipe é diferenciado, e esse evento aqui é fantástico. Já estive no Arraiá do Povo com um grande show, e aqui no Verão Sergipe não foi diferente. A energia foi a mesma, colocando a galera para sofrer”.

Por fim, Victor Fernandes fechou as atrações da primeira noite. Um dos principais nomes da nova geração do piseiro nacional, o pernambucano trouxe sons de seu novo projeto para animar a galera. “Subir no palco e ver as pessoas cantando nossas músicas nos deixa muito feliz. Estava prestando atenção na estrutura, e vi como é um evento gigantesco. Uma grande honra estar aqui, ainda mais agora lançando um novo projeto com muitas participações especiais. Aqui já soltei algumas, e a galera adorou”, exaltou.

Interior em destaque

Com uma mistura de gêneros e ritmos, a festa se consolida de vez no cenário de Pacatuba, colocando a cidade como ponto turístico do estado. “Abrimos com chave de ouro nesse cenário belíssimo, que já havia recebido o evento em 2024, e fizemos questão de repetir em 2025. Sergipanos e turistas vêm em peso, dando muito resultado. E o Verão Sergipe não é só show: tem muito esporte, cultura e economia solidária. Assim a gente vai movimentando a economia para gerar emprego e renda para o nosso estado. Além disso, gera bem-estar à população, com alegria e felicidade para o povo sergipano”, pontuou o presidente da Fundação Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão.

O Verão Sergipe é construído a partir de parcerias entre o Governo do Estado e as prefeituras dos municípios sede, promovendo um esforço conjunto em prol da sua realização. Este olhar tem ajudado as cidades do interior a se desenvolverem e movimentarem a economia, trazendo turistas de diversos lugares.

Foi o que destacou a prefeita de Pacatuba, Iara Martins: “Estamos na segunda edição do Verão Sergipe no nosso município, e fico muito feliz com tudo que está acontecendo. O Estado tem olhado para Pacatuba com o coração. Tivemos hoje a presença do governador para inaugurar a reestruturação da rodovia SE-100, além de vistoriar as estruturas do Verão Sergipe. Toda a população está feliz, sabendo que a gestão olha por nós”.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Confira a programação deste sábado, 25*:

21h – Leonne O Nobre

23h – Luiza Martins

1h – Marcelo Falcão

3h – Tarcísio

Foto: Arthuro Paganini