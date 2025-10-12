PRIMEIRA POLICLÍNICA MUNICIPAL DO ESTADO DE SERGIPE SERÁ CONSTRUÍDA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, autorizou na manhã deste sábado, 11, o início da construção da primeira Unidade de Atenção Especializada à Saúde de Sergipe, que será implantada no bairro Marcos Freire II. A nova Policlínica Municipal, viabilizada com recursos do Governo Federal, reunirá em um único espaço atendimentos especializados de baixa, média e alta complexidade, além de exames de diagnóstico e serviços terapêuticos, ampliando o acesso da população socorrense a uma saúde pública de qualidade.

A iniciativa marca um importante avanço no processo de reestruturação e ampliação da rede municipal de saúde, e contará com diversas especialidades médicas, como Clínica Geral, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia e Pediatria, entre outras. A nova unidade, projetada para ser moderna, acessível e acolhedora, oferecerá também uma ampla gama de exames diagnósticos, que vão desde os mais simples até os de maior complexidade, como endoscopia e ressonância magnética, procedimentos que, atualmente, são realizados apenas por meio de contratualizações externas ou via regulação estadual.

Para o prefeito Samuel Carvalho, o momento foi de alegria e esperança. “É um passo muito importante para melhorar cada vez mais a saúde pública, não somente do município de Socorro, mas de todo o estado de Sergipe. Essa é uma parceria entre Governo Federal, Governo Estadual e Município de Socorro para proporcionar aos cidadãos sergipanos mais comodidade, muita saúde e a realização de serviços muito pedidos pela própria população, como ressonâncias e ultrassonografias, além de especialidades médicas tão importantes para melhorar cada vez mais o diagnóstico, cuidando assim da saúde das pessoas”, afirmou o gestor.

A unidade irá realizar os atendimentos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir

de encaminhamentos realizados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, após avaliação clínica. “A Policlínica vai atender não somente o município de Socorro, mas toda a região próxima, como Santo Amaro das Brotas, General Maynard, Siriri, Nossa Senhora das Dores, dentre outros municípios. Teremos toda essa estrutura para ofertar para os municípios, desde o exame até consultas com especialistas, tudo pelo SUS, dentro do município de Socorro. Com isso, a gente não vai precisar mais levar nossos pacientes para uma clínica particular contratualizada para poder ofertar exames como colonoscopia e endoscopia, por exemplo”, explicou a secretária Municipal da Saúde, Adriana Menezes.

A obra, já iniciada e com previsão de 16 meses para sua conclusão, tem investimento de R$ 14.130.732,97, viabilizados através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. O recurso, entretanto, estava bloqueado e contou com a intervenção do senador Alessandro Vieira para sua liberação.

“Era um recurso que estava paralisado, quase R$ 15 milhões, e a gente conseguiu fazer a liberação desse recurso junto ao Governo Federal, para que Nossa Senhora do Socorro receba a primeira policlínica do Estado. Um aparelho fundamental, vai atender não só essa cidade, mas a toda a região metropolitana aqui, incluindo a Zona Norte de Aracaju. Um grande feito, que agora vem para a segunda etapa, investimento dos recursos para que a gente possa equipar e deixar em primeiro nível”, disse o senador.

Estrutura

O projeto contempla um terreno com área total de 8.053,35 m² e uma área construída de

3.231,00 m², contando com consultórios, salas de acolhimento à mulher, à criança e à vítimas de violência. Na Policlínica também serão ofertados serviços de reabilitação e terapias, como fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação precoce para crianças com atraso no desenvolvimento e tratamento de feridas complexas e pé diabético.

Prestígio

A cerimônia de assinatura de ordem de serviço foi amplamente prestigiada pela população, contando também com a presença do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, representando o governador Fábio Mitidieri, do secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, vereadores e secretários.

Por Fernanda Santiago – Foto: Milton Carvalho