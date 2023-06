Primeira turma ofertada pelo Senac em parceria com a Astra finaliza curso de maquiagem

A primeira turma do curso de Maquiagem Social formada somente pelo público LGBTQIAPN+, ofertada pelo Senac Sergipe, por meio de parceria com a ONG Astra, encerrou as aulas na manhã desta quarta-feira, 7. Além de capacitar os participantes, o curso trabalhou a inclusão social e o respeito à diversidade, no ambiente pedagógico da instituição.

Ministradas pelo instrutor de beleza, Roberto Prata, o curso foi iniciado no dia 22 de maio, com duração de 40 horas/aula.

“Foram 13 dias de curso bastante produtivos, com um público que já conheço, um novo desafio que gostei muito de vencer. O Senac tem esse papel, de educar e de fazer a inclusão social dentro do ambiente educacional, respeitando a diversidade e as escolhas de cada um dos seus alunos. A comunidade LGBTQIAPN+ precisa ser respeitada e busca oportunidade de se profissionalizar, como qualquer pessoa”, ressaltou.

A vivência dentro do Senac foi uma troca de aprendizado, conforme destaca Maria Eduarda Cruz Marques, integrante da Astra, que esteve à frente das tratativas para firmar a parceria com o Senac.

“Esse foi um momento muito importante para essa população que é muito vulnerabilizada, por conta do contexto histórico de exclusão social, que teve a oportunidade de se capacitar e assim ter uma fonte de renda, e para o Senac, cujos instrutores, colaboradores e alunos puderam conviver conosco durante o período do curso. Isso contribui para acabar com o preconceito e criar respeito com a diversidade”, explica Maria Eduarda, que também fez o curso.

“Essa foi a primeira turma, mas esperamos fazer novas parcerias com o Senac e ofertar mais capacitações, inclusive em outras áreas, gerando oportunidade de melhorias de vida para as pessoas LGBTQIAPN+. Essa é uma perspectiva de inclusão social”, complementou.

A Divisão de Educação Profissional (DEP), através do diretor, Adalberto de Souto, informou que já estão sendo feitas tratativas com a Astra para a oferta de mais uma capacitação.

“Foi solicitado abrirmos uma turma de marketing digital e já estamos conversando com a Astra para fechar a turma. Além da parceria com a Astra, faremos com outras entidades, para que possamos capacitar esse público. O Senac tem a missão de educar para o trabalho e as oportunidades devem ser ofertadas para todos os públicos, pois, enquanto instituição de educação, temos que trabalhar a inclusão social e acolher nossos alunos”, destacou.

Senac/SE