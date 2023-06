Primeiro dia de Arraiá na Barra é marcado por muita animação e multidão de forrozeiros

Nesta sexta-feira, 9, a Barra dos Coqueiros deu início às festividades juninas com o Arraiá da Barra 2023. O evento, que conta com shows de atrações locais e nacionais, atraiu uma multidão de pessoas que buscavam diversão e forró para Praça de Eventos Ana do Forró, no Prisco Viana.

Para o prefeito do município, Alberto Macedo, o sentimento é de satisfação com o sucesso do primeiro dia do Arraiá. “Ver a cidade ganhar vida com a energia contagiante das festividades juninas é gratificante. Os shows foram incríveis e o público demonstrou todo o entusiasmo e amor pela cultura nordestina”, disse.

“Fico emocionado ao ver nossa cidade celebrando suas tradições e promovendo o turismo local. Parabenizo a todos os envolvidos na organização desse evento tão especial e estou ansioso para os próximos dias de festa. Convido a todos os moradores e visitantes a participarem do Arraiá da Barra e desfrutarem de momentos inesquecíveis. Juntos, continuaremos fortalecendo nossa cultura e promovendo o espírito acolhedor e festivo da Barra dos Coqueiros”, completou.

A programação do primeiro dia do Arraiá prometia uma noite repleta de shows e artistas renomados e não decepcionou os presentes. A festa começou com a apresentação da sergipana Casaca de Couro, seguida de Fogo na Saia.

A terceira atração da noite foi Luanzinho. Com a sua voz marcante e carisma contagiante, o cantor encantou a todos com seu repertório repleto de sucessos e hits do momento. “É um prazer retornar voltar para a Barra, é pertinho de casa. Estou muito feliz com esse convite do prefeito Alberto. Vamos fazer um repertório topado de arrocha com músicas novas e as antigas do tbt”, disse Luanzinho.

A madrugada de shows continuou animada com a apresentação de Matheus Fernandes. O cantor, que tem conquistado cada vez mais fãs pelo país, falou da emoção de cantar em uma cidade pela primeira vez. “É a minha primeira vez aqui na Barra e já soube que aqui é super animado, que as pessoas são maravilhosas e vão nos receber muito bem. Eu estou muito ansioso, estou feliz demais de fazer um show pela primeira vez. Vamos trazer um um show diferente, com muita energia boa, a gente sai de casa pra trazer alegria e essa é a nossa missão, acho que a galera vai curtir, se Deus quiser.”

Encerrando a noite com chave de ouro, o público foi presenteado com o show de Jonas Esticado. O artista, conhecido por seu carisma e talento, não decepcionou e proporcionou um verdadeiro espetáculo musical.

Na avaliação da secretária municipal de Cultura Géssica Anjos, o primeiro dia do Arraiá foi emocionante e mostrou o quão importante é preservar as tradições culturais.

“A cidade se encheu de vida, cores e alegria, com as pessoas vestindo trajes típicos e dançando ao som das músicas juninas. A programação de shows foi cuidadosamente selecionada para agradar a todos os gostos e o público correspondeu com muita animação e entusiasmo. É gratificante ver a população abraçando o evento e valorizando nossa cultura. Ainda temos muitos dias de festa pela frente e tenho certeza de que continuaremos celebrando com muita alegria e animação”, disse Géssica.

Arraiá da Barra 2023

A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para o Arraiá da Barra 2023, festejos juninos da Barra dos Coqueiros, que contará com dois dias de grandes shows, entre outros eventos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

10/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, Prisco Viana

20h – Bete Evanny

22h – Alma Gêmea

00h – Jeanny Lins & Dedé Brasil

02h – Márcia A Fenomenal

04h – Luan Estilizado

18 de Junho – Concurso de Quadrilhas Juninas

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz

23 de Junho – Concurso da Rua mais Enfeitada

24 de Junho – Casamento dos Tabaréus

Saída na Quadra Poliesportiva Capitão Juca

16h – Danielzinho Kaceteiro do Forró

20h – Gilvan da Rojão

Fonte e foto assessoria

