Primeiro Leilão de Bens Inservíveis de 2025 arrecada mais de R$ 700 mil

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizou nesta quinta-feira, 20, o I Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2025, no formato online. Foi arrecadado na ocasião o valor de R$ 760.100,00, superando as expectativas iniciais de arrecadação, que eram de aproximadamente R$ 500.000 (meio milhão).

Ao todo, foram disponibilizados 75 lotes, contendo veículos, sucata de diversos materiais e máquinas pesadas. Todos os bens móveis inservíveis que foram a leilão não estavam mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e foram autorizados às alienações nos termos das Leis Estaduais n°. 8.645 de 19 de maio de 2021; e 8.905 de 6 de outubro de 2021.

Dos 75 lotes disponibilizados, 74 foram vendidos. O evento foi conduzido pelo leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, por meio do site da RJ Leilões. O leilão demonstrou a confiança dos participantes e a valorização dos bens inservíveis, contribuindo para a gestão responsável dos recursos públicos. Todos os recursos serão destinados ao Fundo de Previdência do Estado de Sergipe e para órgãos do Estado, visando a realização de novos investimentos e melhorias.

Arrecadação

Os quatro leilões realizados pelo Governo do Estado em 2024 arrecadaram, ao todo, mais de R$ 6 milhões. Os valores obtidos em cada leilão foram: R$ 651.169,57 no primeiro; R$ 1.510.716,07 no segundo; R$ 3.433.908,26 no terceiro e R$ 1.361.708,87 no quarto e último leilão. Todos os recursos são destinados ao Fundo de Previdência do Estado de Sergipe e para órgãos do Estado, visando a realização de novos investimentos e melhorias.

