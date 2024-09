Primeiro polo nordestino da Faculdade Sebrae EAD é lançado em SE

A instituição oferece MBAs e cursos de curta duração para quem tem interesse na área de negócios

O primeiro polo do Nordeste da Faculdade Sebrae chega em Sergipe para quem busca aprimorar seus conhecimentos e habilidades na área empresarial. O lançamento oficial será realizado no próximo dia 17 de setembro, terça-feira, quando vão ser apresentados os MBAs de Gestão de Negócios, Gestão Pública Empreendedora e Educação Empreendedora, todos na modalidade de Ensino à Distância (EAD).

As inscrições para o MBA de Gestão de Negócios EAD já estão abertas no site da faculdade. O curso aborda temas como finanças, marketing, recursos humanos, gestão de projetos, inovação, franquias, pessoas e planejamento, com duração de 12 meses carga horária de 360 horas.

Esse conteúdo programático é voltado, especialmente, para gestores, empreendedores e profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos em gestão empresarial.

“O maior diferencial dos cursos oferecidos é a forte conexão com o mundo empresarial. Os professores são muito experientes nesta área de negócios e a Faculdade Sebrae conta com uma rede de parceiros e empresas que oferecem mentorias e networking aos estudantes, contribuindo para a formação de profissionais preparados para atender às demandas do mercado”, explicou Rosana Leite, analista técnica da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae.

Além dos MBAs, que são os carros-chefes da Instituição de Ensino, a Faculdade Sebrae oferece mais de 20 cursos de curta duração nas áreas de Inteligência Artificial, Tecnologias Digitais, Franquias, Gestão de Projetos, entre outros. Estas oportunidades serão também apresentadas durante ao lançamento.

Mais sobre a Faculdade Sebrae

A Faculdade Sebrae forma o profissional do futuro e que é fruto da experiência da maior instituição de fomento ao empreendedorismo do país. São oferecidos para os alunos o suporte, a liberdade e o acesso a conteúdos e práticas de vanguarda para que eles usem suas melhores habilidades e trabalhem com propósito, transformando sonhos em negócios de alto impacto e sua vida profissional em fonte de realização.

Por Yasmin Déda