Primeiro Simpósio Sergipano sobre Transtornos Alimentares acontece no próximo sábado

No próximo sábado (08/06), Aracaju receberá o Primeiro Simpósio Sergipano sobre Transtornos Alimentares. O evento acontecerá no Auditório da Cenutri, que fica localizado na R. Rua Tenente Aragão, 615 – Bairro Farolândia, em Aracaju, das 08h30 às 13h00. A programação contará com palestras de psiquiatra, psicólogos e nutricionistas especializados em transtornos alimentares. O Simpósio é aberto ao público, principalmente aos profissionais de saúde, pessoas em sofrimento com questões alimentares e parentes dessas pessoas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site: https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/portal_cursos_eventos/login.jsf

De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros. O evento faz parte de uma série de ações em resposta ao chamado global do dia 02 de Junho, Dia Mundial de Conscientização sobre Transtornos Alimentares, com o objetivo de reduzir o estigma e aumentar a busca e o acesso à informação e ao tratamento baseado em evidências científicas.

Confira a programação:

08h30 – 08h45: Qual a importância da conscientização sobre transtornos alimentares?

Dra. Ana Raquel Santiago Lima (psiquiatra, docente do curso de medicina da UFS, coordenadora do Programa PHYSIS de Comportamento Alimentar).

08h45- 09h45: Mesa Redonda – Comportamento Alimentar Transtornado e Transtornos Alimentares:

Mediadora: Dra Ana Raquel Lima (psiquiatra).

– Neurobiologia do Comportamento Alimentar:

Valter Costa (nutricionista, psicólogo, Programa PHYSIS de Comportamento Alimentar)

– Tipos de comportamento alimentar

Celina Campos (nutricionista, Programa PHYSIS de Comportamento Alimentar)

– Quais os principais transtornos alimentares?

Ana Luiza Sobral (psicóloga, Programa Physis de Comportamento Alimentar;

09h45-10h30 – DEBATE

10h30 – INTERVALO

11h00 – 12h00 – Mesa Redonda – Transtornos Alimentares: da prevenção ao tratamento baseado na ciência.

Mediadora: Dra Gabriela Rollemberg (psiquiatra, Programa Physis de Comportamento Alimentar).

– Fatores Predisponentes, Precipitantes e Mantenedores dos TA

Claudia Mara (psicóloga, Programa Physis de Comportamento Alimentar)

– Obesidade e compulsão alimentar estão relacionados?

Edines (nutricionista, Programa PHYSIS de Comportamento Alimentar)

– Qual tratamento tem mais evidências científicas para os TAs?

Eliza Silva (nutricionista, Programa PHYSIS de Comportamento Alimentar)

12h00-12h40- DEBATE

12h45 – ENCERRAMENTO.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa. Foto: divulgação.