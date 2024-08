Primeiros jovens contratados pelo PPE recebem certificados

Dos 20 alunos que concluíram a formação, seis deles foram contratados

Um momento simbólico, de celebração,marcou a contratação dos primeiros empregados pelo Programa Primeiro Emprego (PPE). Na tarde desta terça-feira, 13, os novos funcionários da empresa 3Tecnos receberam os certificados de conclusão do PPE, no local de trabalho, após a efetivação do registro profissional como previsto pela iniciativa. Dos 20 jovens que concluíram o curso de ‘Programador Full Stack’, seis deles foram contratados, colocando em prática a efetivação de 30% prevista pelo programa.

Para os contratados, agora é tempo de celebrar a realização. André Luiz Cardoso, de 22 anos, é recém-formado no curso de Ciências da Computação, mas foi o PPE que lhe proporcionou a primeira experiência profissional. “Foi uma jornada de aprendizado. O conhecimento adquirido no curso foi diretamente aplicável ao mercado de trabalho, oferecendo uma experiência que, às vezes, a graduação não proporciona. As tecnologias que exploramos durante o processo foram realmente inovadoras. Este é um momento de grande felicidade, pois essa conquista marca o início de uma nova etapa em nossa trajetória”, comentou.

Executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que promoveu o curso, o programa conta sempre também com uma empresa parceira, onde os alunos desenvolvem a parte prática. As primeiras contratações e entrega dos certificados marca o encerramento da primeira turma do PPE, que no próximo dia 21 completa um ano de lançamento.

O programa oferece seis meses de formação, que engloba o início das aulas teóricas, até o estágio prático. Após esse período, cabe ao empregador selecionar aqueles que tiverem mais aptidão para o emprego para o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Durante a formação, os alunos receberam o auxílio da bolsa financeira, com valores de R$500 ou R$ 750, a depender do nível de escolaridade, tudo custeado pelo Estado.

O egresso do PPE, Diego Alves, sintetizou que a participação no PPE foi desafiadora. “Para mim, foi um percurso de sucesso do início ao fim. É uma experiência empolgante e desafiadora, pois, além da satisfação que vem com a carteira assinada, também recebemos o desafio e a confiança dos nossos superiores na empresa.”, relatou o jovem de 24 anos.

Os concludentes do curso ‘Programador Full Stack’ são os precursores do projeto que tem como objetivo principal gerar emprego e oportunidade para os jovens na faixa etária dos 18 aos 29 anos, que nunca tiveram emprego formal. Para a empresa 3Tecnos também foi uma novidade, sendo a primeira instituição privada a apostar na iniciativa.

O sócio da empresa, Lindsay Cerqueira, fez a avaliação da parceria com o Governo de Sergipe e a Secretaria do Trabalho. “Trabalhar com profissionais que estão em busca de crescimento é sempre gratificante. Eles têm muita energia e estão prontos para enfrentar desafios. Esse é o tipo de perfil que a empresa procura: alguém disposto a aprender, crescer e se desafiar. A parceria funcionou muito bem, e pretendemos continuar com esse programa, formando novas turmas e aprimorando-o para qualificar ainda mais os futuros profissionais. Estamos animados com os resultados e com a possibilidade de expandir essa iniciativa na empresa”, afirmou o empresário.

A entrega dos certificados nesta tarde foi realizada, na sede da 3Tecnos, em Aracaju, pela superintendente do Trabalho da Seteem, Marcela Prudente, ao lado das gerentes de qualificação do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), Elaine Cristina e Marília Magalhães.

Foto: Ascom Seteem