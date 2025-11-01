Procon Aracaju divulga pesquisa de preços de itens para o Dia de Finados

Entre os dias 28 e 30 de outubro, o Setor de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou o monitoramento de itens para o Dia de Finados. O intuito é orientar os consumidores sobre os preços praticados no período e possibilitar a comparação entre os estabelecimentos, além de estimular a concorrência leal entre fornecedores e coibir práticas abusivas, fortalecendo o equilíbrio nas relações de consumo.

A pesquisa contemplou o seguimento de flores, cemitérios e planos funerários. O levantamento apontou diferenças entre os valores cobrados para produtos e serviços semelhantes. Essa ação faz parte das atividades semanais de acompanhamento de mercado, com destaque especial para datas que costumam gerar aumento na demanda por produtos e serviços específicos por parte dos consumidores.

Os preços das flores variaram conforme a espécie e a floricultura. O girassol, por exemplo, apresentou valores que oscilaram entre R$ 10,00 e R$ 25,00 por haste. Já a gérbera foi encontrada de R$ 8,00 a R$ 15,00, e as rosas em diferentes cores mantiveram uma média entre R$ 8,00 e R$ 15,00 a unidade.

Entre os arranjos maiores, as coroas de flores apresentaram variações significativas. O modelo pequeno foi encontrado entre R$ 150,00 e R$ 220,00. Já o de flores maiores chega a custar R$ 380,00 em algumas floriculturas da capital sergipana.

Com relação aos cemitérios, a taxa de sepultamento perpétuo variou entre R$ 260,00 e R$ 360,00. Já o sepultamento locado por três anos, chegou a R$ 1.700,00. A pesquisa também verificou os valores praticados para exumação. Eles oscilaram de R$ 550,00 a R$ 1.800,00. O levantamento trouxe ainda as diferenças para jazigo. Os preços variaram entre R$ 8 mil e R$ 28 mil.

Planos funerários

No seguimento dos planos funerários, a variação de preço também foi observada em cinco empresas. O plano mais acessível custava R$ 47,00 e o mais caro R$ 230,00. A coordenadora-geral do Procon Aracaju, Roseneide de Araújo, destacou a importância da pesquisa. “Nosso objetivo é garantir que o cidadão tenha acesso a informações claras e atualizadas, podendo planejar suas homenagens com tranquilidade e evitar surpresas na hora da compra. O levantamento mostra que a pesquisa de preço continua sendo a melhor ferramenta de economia para o consumidor. Importante ressaltar também a necessidade de o consumidor verificar as condições de cobertura e serviços inclusos antes de aderir a qualquer plano funerário”, alertou.

Pesquisa completa

Os dados do levantamento estão disponíveis para consulta no site do Procon Aracaju, no endereço procon.aracaju.se.gov.br. Outra opção é o consumidor comparecer à sede do órgão localizada na Avenida Barão de Maruim, 867, no bairro São José.

Foto: Ascom/Procon