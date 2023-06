Procon Aracaju divulga pesquisa especial de preços para o Dia dos Namorados e há variação entre R$ 57,90 e R$ 420,00

Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, o Procon Aracaju divulgou nesta quarta-feira (07), pesquisa comparativa de preço de serviços em restaurantes.

Segundo a coordenadora do órgão, Carolinne Bongiovani, foram contemplados dez estabelecimentos, em diversos bairros da capital. “Constatamos uma variação de preços entre R$ 57,90 e R$ 420,00, considerando o valor unitário dos pacotes ofertados”, destaca.

Confira aqui a pesquisa completa.

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de monitorar o mercado e auxiliar os consumidores, estimulando a pesquisa prévia. “Considerando, sobretudo, a sazonalidade dos preços, devido à oferta e procura de determinados serviços em datas comemorativas, desenvolvemos esse trabalho para promover o consumo consciente”, indicou a coordenadora.

Nesse mesmo período, o Procon Aracaju realizou fiscalizações educativas voltadas para o segmento de bombonieres, pousadas e lojas de vestuário, com visitas a dez estabelecimentos, localizados na capital.

Entre os aspectos verificados pelos fiscais do órgão estiveram a precificação dos produtos; a política de troca; as informações sobre ofertas, que devem ser veiculadas de forma clara e ostensiva; a necessidade informação prévia sobre a diferenciação de preço a partir da forma de pagamento; e a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em local visível e de fácil acesso.

Caso os consumidores desejem sanar dúvidas ou registrar reclamações, o Procon Aracaju pode ser acionado através do SAC 151 ou do telefone 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio no site procon.aracaju.se.gov.br ou através dos canais telefônicos. Os consumidores também podem encaminhar as suas solicitações para o e-mail procon@aracaju.se.gov.br .

Foto: Ascom/Semdec