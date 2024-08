Procon Aracaju realiza pesquisa especial para o Dia dos Pais

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) divulgou nesta quinta-feira, 8, a pesquisa comparativa de preços especial para o Dia dos Pais. O levantamento contemplou 25 itens divididos entre os segmentos de vestuário e calçados, produtos utilitários, acessórios, vinhos e assinaturas de canais esportivos e de filmes.

A coleta de dados ocorreu entre segunda e terça-feira, dias 5 e 6, com consulta a sete estabelecimentos comerciais localizados na capital. Com esse trabalho, o órgão mantém o monitoramento do mercado e proporciona uma referência de preços aos consumidores, de maneira que eles possam realizar suas compras de forma consciente e desenvolvam o hábito da pesquisa prévia de preços.

Segundo a coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, não foram identificadas variações expressivas em relação à pesquisa do último ano. “Nessa pesquisa não identificamos nenhum aumento expressivo de preços, considerando a pesquisa realizada em 2023. Mas é importante, nesse período de grande movimentação do comércio, que os consumidores estejam atentos para que não sofram prejuízo financeiros”, salientou.

Variação de preços

Na categoria vestuário, a camisa básica de algodão aparece com preços de R$ 39,90 a R$ 189,00. A camisa de botões com mangas compridas pode ser encontrada com valores entre R$ 159,90 e R$ 499, 00. Entre os calçados, o sapatênis aparece com menor preço de R$ 99,90 e maior preço de R$ 569,00.

As carteiras são indicadas no segmento de acessórios com valores entre R$ 29,90 e R$ 249,00. Os bonés aparecem com preços entre R$ 39,90 e R$ 199,00. Entre os itens utilitários a caixa de som bluetooth aparece cm preços de R$ 30,00 a R$ 299,90.

Confira a tabela completa.

https://www.aracaju.se.gov.br/userfiles/pdf/2024/PESQUISA_DIA_DOS_PAIS.pdf

Orientações

A coordenadora do Procon Aracaju explica que a pesquisa prévia de preços possibilita verificar se os descontos oferecidos nessa data são, de fato, reais. “A verificação da política de troca também é importante, uma vez que a troca em razão da insatisfação pessoal do consumidor não é obrigatória para o fornecedor”, pontuou Bongiovani.

Os consumidores devem se manter atentos às condições de segurança no momento da compra. “Buscar sempre registrar as ofertas, para que possa cobrar aquela venda nos exatos termos que foi ofertado pela empresa. Nas compras virtuais ter muita atenção aos sites, buscando sites idôneos, que tenham selos de segurança e boas referências. Buscar sites que contenham CNPJ e Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, para sanar dúvidas ou registrar reclamações”, indicou a coordenadora do Procon Aracaju.

Sobre o cupom fiscal, o Procon Aracaju alerta que é um documento necessário à comprovação da relação de consumo entre as partes, sendo necessário, inclusive, para reivindicar direitos.

Foto Felipe Goettenauer

Por Lucas Silva