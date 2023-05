Procon Sergipe notifica refinaria e monitora os novos preços da Petrobras

Após o anúncio da redução dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha pela Petrobras na última terça-feira, 16, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Sergipe) iniciou um trabalho de monitoramento de preços nos postos de combustíveis e revendedores de gás de cozinha para verificar se os consumidores finais terão a redução anunciada pela estatal.

O Procon também notificará os estabelecimentos de todo o estado a partir da próxima semana para que eles apresentem as notas fiscais de entrada e saída, a fim de verificar o desconto recebido pelo posto na compra dos combustíveis e quanto foi repassado para o consumidor.

Diante da informação de que a Refinaria de Mataripe, localizada na Bahia e principal fornecedora de combustíveis para os postos sergipanos, não seguiria a nova política de preços da Petrobras, o órgão já emitiu a notificação para que a refinaria preste esclarecimentos.

“Após o anúncio da Refinaria de Mataripe de que os descontos não seriam repassados, emitimos a notificação solicitando esclarecimentos para que ela informe qual a política de preços que a refinaria utilizará e se haverá ou não esse repasse. Essa é uma preocupação do Procon, principalmente por ela abastecer a maioria dos postos do nosso estado”, comenta a diretora do Procon Sergipe, Raquel Martins.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou na última terça-feira, 16, que a gasolina terá uma redução de R$ 0,40 por litro (-12,6%), o diesel terá uma redução de R$ 0,44 por litro (-12,8%), enquanto que o gás de cozinha (GLP) terá uma redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kg (-21,3%) nas distribuidoras.

A diretora do Procon Sergipe lembra ainda que os consumidores podem ajudar o órgão na fiscalização dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha enviando a denúncia através do site do órgão.

Foto: Igor Matias