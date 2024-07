Procurador-chefe do MPT-SE realiza visita institucional ao senador Alessandro Vieira

Assédio eleitoral e redução de idade para trabalhar foram temas discutidos

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, realizou uma visita institucional ao senador da República Alessandro Vieira (MDB/SE).

O encontro aconteceu no gabinete do senador, em Aracaju, na manhã desta segunda-feira (1º). Um dos temas abordados foi o assédio eleitoral. A cada pleito, o MPT-SE busca reforçar o diálogo e estabelecer parcerias para evitar a prática, que prejudica trabalhadoras e trabalhadores em todo o país.

Trabalho infantil

Outro tema apresentado pelo procurador-chefe Márcio Amazonas foi o trabalho infantil e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tem o objetivo de permitir o trabalho a partir dos 14 anos. O MPT pediu rejeição total à proposta e emitiu uma nota técnica. O senador disse que também não é favorável à PEC. “Tem um personagem liberal brasileiro que é curioso. Ele é liberal para os outros. O filho dele não vai trabalhar aos 14 anos. Vai para uma escola bilíngue, vai estudar fora. Por isso é tão importante ter essa parceria com o MPT-SE, para que os jovens tenham um caminho na educação para chegar ao mercado de trabalho, e não um atropelo ou qualquer ideia maluca legislativa”, afirmou o senador.

O procurador Márcio Amazonas agradeceu o apoio do parlamentar. “Uma alegria estar com o senador Alessandro, que recebeu nossas pautas. Tenho certeza de que, além do assédio eleitoral e trabalho infantil, poderemos tratar outros temas e receber as demandas, porque o MPT é a casa do povo”, finalizou o procurador.

Fonte e foto assessoria