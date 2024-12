PRODETER DO BNB FINANCIA R$ 70 MI PARA BOVINOCULTURA EM SERGIPE NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

O Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter) registrou R$ 69,8 milhões em aplicações destinadas à bovinocultura de leite, no estado de Sergipe. O volume foi contabilizado no período de janeiro a outubro deste ano.

O Prodeter da atividade produtiva está presente em quatro territórios do estado: Sertão do São Francisco, Alto Sertão, Médio Sertão, e o território Baixo e Médio São Francisco, que juntos somam 400 participantes dos Programas de Ação (PATs). Do público beneficiado, 35% são mulheres.

No período, o programa totaliza R$ 17 milhões financiados nos territórios do Alto Sertão Sergipano e do Baixo e Médio São Francisco. O crédito ajuda produtores de leite na inclusão de tecnologias, na ampliação do melhoramento genético do rebanho e em vendas coletivas a empresas beneficiadoras de produtos lácteos.

No Médio Sertão Sergipano, foram contratados R$ 5,8 milhões para a atividade. No território, entre os destaques estão ações de capacitação, como cursos de Nutrição e de Manejo na bovinocultura leiteira. E o maior volume de crédito foi destinado ao Sertão do São Francisco, com R$ 47 milhões aplicados na cadeia produtiva.

A gerente de desenvolvimento territorial em exercício do Banco do Nordeste, Amanda Dias, reforçou a importância das instituições parceiras para potencializar as ações desenvolvidas e melhorar a atividade do produtor regional.

“Em todos esses territórios, a bovinocultura de leite é uma atividade preponderante e que o BNB destina maior volume de recursos. O Prodeter trabalha com crédito, parcerias e inovação para a cadeia produtiva do leite. No Alto Sertão, a meta era aumentar a produtividade em 30%, mas chegamos a 60% de crescimento. Não é diferente com o Médio Sertão e o Baixo São Francisco, que também trabalham com eficiência a produtividade e a lucratividade, assim como o Sertão do São Francisco. O investimento em melhoria genética feito no Alto Sertão tem colaborado para a grande expansão local”, disse.

Prodeter em Sergipe

O Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) do Banco do Nordeste aplicou R$ 783 milhões em Sergipe, em atividades priorizadas, entre os anos de 2020 e 2024. Presente em 13 territórios de 50 municípios sergipanos, o Prodeter contribui com o desenvolvimento das cadeias produtivas e a competitividade da região. Além da bovinocultura leiteira, outras oito atividades são atendidas pelo programa no estado.

Fonte e foto: Ascom BNB