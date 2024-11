PRODUTORA RURAL DE SERGIPE É FINALISTA DA ETAPA NACIONAL DO PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS

Sergipe conta com uma representante do estado na final nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN), edição 2024. A produtora rural Márcia Neris, por meio da sua história com a produção e venda de batata doce, venceu a premiação estadual e concorre com outras 24 mulheres em premiação realizada no dia 21 de novembro, em Florianópolis.

Márcia é produtora rural desde que se conhece por gente, já que é nascida e criada em um sítio localizado no munícipio de Moita Bonita – a capital da batata doce. Seus pais eram agricultores e um dos seus três filhos também resolveu seguir a vocação da família. Ela fala com muito orgulho das filhas universitárias e do filho que ajuda a tocar o negócio.

“Meu marido sempre trabalhou na lavoura, mas o que ganhava mal cobria nossas necessidades, foi quando decidi começar a plantar batatas. Acordava às 4h da manhã, deixava os filhos dormindo e ia para a roça. Voltava às 7h para dar comida e levar para a escola. Assim, ajudava a aumentar a produção e as vendas, embora fosse difícil e cansativo. Vendia para atravessadores que revendiam em outros estados, mas o lucro era pequeno.”

O negócio de Márcia, que começou em uma terra dividida com outros produtores, hoje é estruturado, com material que assegura uma terra sempre fértil e produtiva, graças a financiamentos que conseguiu no decorrer da sua jornada em busca de crédito. Com o trabalho da família e dos funcionários, o sítio da agricultora produz mais de 180 mil toneladas de batata doce por safra.

“Temos uma equipe que já conta com dois funcionários fixos que trabalham conosco durante o ano inteiro, além de contratarmos mão de obra extra em épocas de plantio e colheita, gerando renda para mais de 12 famílias. Adotamos práticas sustentáveis, incluindo o uso de energia solar para reduzir o impacto ambiental. Estamos sempre em busca de melhorias, participando de capacitações e adotando novas técnicas para otimizar nossa produção. Trabalhamos com fornecedores de adubo de qualidade para garantir os melhores resultados”, explicou.

O Prêmio

Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras, observando as suas capacidades de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial, que com seus negócios geram impacto social e econômico na região em que atuam. Neste ano, as inscritas tiveram suas trajetórias analisadas por um júri exclusivamente feminino, composto por analistas técnicas do Sebrae, em quatro categorias: Microempreendedora Individual (MEI); Pequeno Negócio; Ciência e Tecnologia e Produtora Rural.

Sergipe contou com um aumento de mais de 80% nas inscrições quando comparado ao ano passado, o que, de acordo com Abelardo Monteiro, gestor interino do PSMN, vem “mostrando cada vez mais a força e o interesse das empresárias sergipanas em inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor”.

Márcia é fonte inesgotável de inspiração, sua história merece receber a atenção de muitas outras mulheres que sonham conduzir seu próprio negócio e o PSMN funciona como veículo de incentivo e valorização dessas trajetórias. “Não é fácil ser Márcia Neris, mas tenho orgulho do que me tornei na terra que nasci”, concluiu a produtora rural.

Por Yasmin Deda – Foto: Leandro Santana