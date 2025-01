PRODUTORES E PROJETISTAS SÃO CAPACITADOS SOBRE O ACESSO AO CRÉDITO RURAL NO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Projetistas agrícolas, engenheiros de pesca e produtores rurais da região do Baixo São Francisco participaram da Oficina de Crédito Rural, realizada nesta quinta-feira, 16, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Japoatã.

Promovido pelo Banco do Nordeste, o treinamento levou conteúdo atualizado para o setor rural do município, que desenvolve atividades de agricultura, criação de gado de corte e produção de leite.

Na capacitação, o gerente executivo da área rural do BNB em exercício, Luiz Garrido, explicou sobre o funcionamento do crédito rural oferecido pelo Banco do Nordeste, além de repassar algumas informações sobre legislação ambiental. O palestrante também apresentou linhas de crédito, com base no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e orientou sobre acesso ao seguro rural, por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Ele reforçou o empenho do Banco do Nordeste em certificar uma produção agropecuária mais sustentável e tecnológica. “Ações como essa envolvem inovação, desenvolvimento e apoio às atividades. O Banco gera um clima sustentável e produtivo, porque cada projeto tem que ser rentável aos nossos parceiros e clientes em geral. Com esse treinamento, esperamos ter contribuído para que propostas de crédito rural, fundamentais para agregar renda e produtividade, continuem crescendo em Sergipe”, afirmou Luiz Garrido.

O agente de desenvolvimento do BNB, Luiz Alberto Tavares, informou que há grande demanda de projetos nas comunidades rurais e assentamentos, principalmente do Pronaf. “Em função dessa demanda, o Banco decidiu levar a capacitação e atender à necessidade apresentada pelo Comitê do Território da Cidadania do Baixo São Francisco, para capacitar sobretudo novos projetistas. Assim podemos gerar novos negócios e mais empregos para a região”, destacou.

O agricultor e técnico agrícola Petronio da Silva foi um dos organizadores do evento. Atualmente, ele é presidente do Comitê do Território da Cidadania do Baixo São Francisco. “Junto com o Banco do Nordeste, o Comitê teve a oportunidade de levar conhecimento aos agricultores. Essa ação foi muito importante para entender o passo a passo de como obter o crédito rural e ter entendimento sobre as taxas de juros”, disse.

“O Banco do Nordeste passa por inovação no crédito rural, com digitalização dos processos e criação de sistemas como o Financia BNB e o novo Plano de Negócios. Então aproveitamos para mostrar as novidades aos parceiros, com destaque para a legislação e a documentação necessária para aprimorar o acesso aos financiamentos rurais”, concluiu o gerente de relacionamento do BNB, Antoane Amaro.

