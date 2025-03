Produtores rurais de Itabi participam de Curso de Boas Práticas de Produção de Leite

Esta quarta-feira, 12, foi de aprendizado e troca de experiências para produtores rurais do município de Itabi, no sertão sergipano. Na propriedade do agricultor João Francisco de Resende Neto, na Comunidade Mão Esquerda, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) realizou o Curso de Boas Práticas de Produção de Leite (BPA), capacitando os participantes sobre manejo adequado, higiene na ordenha, armazenamento do leite e vacinação do rebanho.

O curso foi ministrado pelos médicos veterinários Izildinha Dantas e Vitor Cruz, que destacaram a importância das boas práticas para garantir um leite de qualidade e um rebanho mais saudável. Na abertura do evento, o diretor da Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa da Emdagro (Diraterp), Jean Carlos Nascimento Ferreira, enfatizou o papel do Governo do Estado, por meio da Seagri e da Emdagro, no desenvolvimento da bovinocultura leiteira. “A assistência técnica da Emdagro trabalha com todos os eixos, justamente para que o produtor possa ter excelência em todas essas áreas e não seria diferente na bovinocultura. São programas de melhoramento genético através do IATF, do programa Sementes do Futuro, do programa de vacinação contra brucelose e clostridiose, além da assistência técnica e extensão rural, que o governo busca alavancar para fortalecer a cadeia produtiva do leite no Estado”, afirmou Jean Carlos.

A propriedade do produtor João Francisco de Resende Neto foi escolhida para a realização do curso devido ao compromisso do agricultor com o desenvolvimento da produção leiteira e à sua longa parceria com a Emdagro. João Francisco recebe apoio técnico da instituição há anos, com acesso a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), sementes e programas de vacinação. “Já fui beneficiado por diversos programas, como a vacinação contra brucelose e clostridiose. Também participei do IATF e obtive bons resultados na produção com animais de genética melhorada”, destacou.

O produtor Roberval Rodrigues de Resende, pioneiro na instalação de uma ordenhadeira mecânica no município em 2013, participou do treinamento e destacou a importância do conhecimento para o aprimoramento da atividade leiteira. “O treinamento é muito bom para produtores de todos os portes – pequenos, médios e grandes. Ele nos incentiva na produção leiteira e é essencial para quem vive no campo, pois nos mantém atualizados e motivados. Nunca sabemos de tudo e, quanto mais aprendemos, melhoramos nossa produção”, ressaltou Roberval.

Durante o evento ele foi sorteado e ganhou um kit de ordenha, contendo itens essenciais para a higiene e qualidade do leite. “Fiquei muito feliz por ter sido sorteado. Esse kit será de grande ajuda para mim. Agradeço à Emdagro por organizar esse grande evento e proporcionar essa oportunidade aos produtores”, comemorou. Também, na ocasião, foi sorteado um kit para queijeiro.

Sanidade e qualidade do leite

A médica veterinária Izildinha Dantas ressaltou que a capacitação teve como foco as boas práticas na produção leiteira, visando melhorar a produtividade e sanidade dos rebanhos na bacia leiteira do estado. “Pensamos em boas práticas de ordenha, como higienização, pre-dip e pós-dip, além do teste de mastite, um problema sério na produção leiteira. Com esses cuidados garantimos não apenas um leite de maior qualidade, mas também mais saúde para o consumidor”.

Além da parte técnica, a Emdagro distribuiu kits de boas práticas para auxiliar os produtores no dia a dia da ordenha, com canecas para a solução de pré-dip e pós-dip, além do CMT (California Mastite Test), que permite avaliar o grau de mastite no rebanho. “Esses kits ajudam o produtor a monitorar a sanidade dos animais e melhorar sua produção. Também ensinamos a aplicação correta de defensivos para o controle de moscas e carrapatos, garantindo segurança para o produtor e qualidade para o leite”, acrescentou o médico veterinário Vitor Cruz, que reforçou que a assistência técnica oferecida pela instituição tem contribuído significativamente para a evolução da pecuária leiteira em Sergipe. O curso de Boas Práticas de Produção de Leite faz parte de uma série de ações voltadas ao fortalecimento da bovinocultura leiteira no estado, garantindo mais eficiência e rentabilidade aos produtores rurais.

Foto: Carlos Mariz