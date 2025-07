PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE INICIAM PLANTIO DO ARROZ COM APOIO DO PROGRAMA SEMENTES DO FUTURO

Na beira dos canais que cortam o perímetro irrigado de Propriá, no baixo São Francisco, o agricultor Erivaldo Martins de Araújo observa o solo úmido com olhos de quem conhece cada palmo da terra. Aos 55 anos, recém-completados, ele cultiva arroz há 48, tradição que começou ainda na infância e, hoje, é compartilhada com o filho, com quem trabalha nos nove hectares e meio da propriedade da família.

As sementes de arroz recebidas por Erivaldo fazem parte do programa Sementes do Futuro, iniciativa do Governo de Sergipe que tem mudado a realidade de famílias rurais em Sergipe. Neste ciclo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), entregou 158 toneladas de sementes certificadas de arroz, com investimento de R$ 2,28 milhões.

De acordo com Erivaldo, a colheita das mudas recém-plantadas está prevista para o mês de novembro, e a expectativa é alcançar oito mil quilos por hectare, graças, ainda, ao uso de maquinário e ao suporte técnico ofertados pela Emdagro. “Essa não foi a primeira vez que recebemos as sementes, e receber na hora certa, antes do plantio, faz toda a diferença. A semente é de primeira qualidade, nasce 100%. Tem muita gente que não sabe como fazer. A Emdagro orienta, mostra o caminho. Quando a gente tem dúvida, tem a quem perguntar”, afirma.

Para o agricultor, o cuidado com a terra e a dedicação são essenciais. “A gente planta com fé, com vontade de ver o arroz crescer forte. É disso que a gente vive”, afirma. Para garantir o sustento, além do arroz, a família também investe em outras atividades. “Tem o peixe, as galinhas, a granja de ovos. A gente vai diversificando para conseguir viver da terra”, revela.

Beneficiários

A distribuição de sementes contempla 1.300 produtores dos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Pacatuba, Ilha das Flores e Neópolis, abrangendo os perímetros irrigados Betume, Cotinguiba, Pindoba e Propriá. Cada produtor recebe 100 kg de sementes, o que cobre parte da área de plantio.

Segundo o técnico da Emdagro, Everaldo Ferreira Júnior, além da entrega das sementes, o programa oferece acompanhamento técnico fundamental. “O trabalho da Emdagro vai desde o preparo do solo até a colheita. Esse ano, a semente chegou no tempo ideal, o que melhora as chances de produtividade”, explica.

Para o rizicultor, a chegada da semente na janela ideal de plantio, associada ao manejo adequado e à assistência técnica recebida do Estado, garantem aos produtores maiores chances de alcançar alta produtividade. “Porém, vai depender da área em que o rizicultor está. Alguns conseguem duas safras, outros apenas uma, por diversos fatores edafoclimáticos (condições que influenciam o desenvolvimento de plantas e a produção agrícola)”, comenta, ao dar como exemplo o perímetro irrigado de Propriá, que tem condições ideais para o arroz inundado. “É uma área excepcionalmente ideal, tanto em solo quanto em clima”, pontua.

O agricultor e gerente do perímetro irrigado de Propriá, Crizelvan Santos Cardoso, também destaca o impacto da qualidade da semente distribuída. “A variedade BRS Catiana já nos permitiu alcançar até 13 toneladas por hectare. Esperamos ultrapassar oito toneladas por hectare nesta safra. A variedade se adaptou muito bem ao nosso solo e ao sistema de irrigação por inundação”, aponta.

Ele detalha que o projeto conta com 308 lotes irrigados, dos quais 180 são voltados para arroz. “Cada lote envolve de oito a dez pessoas. Apesar da mecanização, ainda há etapas manuais por conta do tipo de solo. Trabalhamos com trator, nivelamento, drenagem manual e colheita mecanizada”, afirma.

Para o produtor Rogério Alves Melo, que cultiva arroz desde 2018 ao lado da esposa, o programa representa uma economia significativa. “A semente não cobre todo o lote, mas evita um gasto de mais de R$ 1.200, isso já ajuda muito. E chegou na época certa. É bom que continue. Quanto mais lucrar, melhor”, destaca.

Destino da produção

Segundo o gerente do Escritório da Emdagro em Propriá, Edmundo Gualberto Batista, o arroz produzido abastece não apenas o município, mas, também, mercados de outros estados. “Em anos anteriores, as sementes chegavam atrasadas, mas, neste ano, chegaram bem antes do plantio. Cerca de 60% da produção vai para Bahia, Ceará e Pernambuco. Hoje, entregamos 100 kg por produtor. O que nos preocupa um pouco é a queda no preço de mercado. Já vendemos a R$ 1.200 o alqueire, hoje está em R$ 600”, diz.

O arroz colhido é processado em fábricas da região, como a de Marcos Antônio Gomes Novaes que, há cinco anos, atua no beneficiamento do grão. “A produção aumentou, e até estamos nos animando a plantar. Processamos cerca de 400 sacos por semana. Recebemos o arroz cru, que é seco, descascado e classificado. O produto final é o arroz tipo 2 branco, que vai para Sergipe, Arapiraca, Bahia e Ceará”, informa.

Destaque

O Programa Sementes do Futuro representa um importante passo para garantir não apenas produção, mas segurança alimentar, renda e permanência das famílias no campo. Com uma área colhida de 5,3 mil hectares e rendimento médio de nove mil quilos por hectare, acima da média nacional, Sergipe ocupa o 3º lugar no ranking dos maiores produtores de arroz do Nordeste. Em 2024, o estado produziu 41 mil toneladas, com crescimento de 7,9% em relação a 2023. A expectativa é manter esse nível em 2025.

O gerente do Escritório da Emdagro em Propriá fala, ainda, da expectativa de produção com as sementes fornecidas pelo programa. “Fazemos o levantamento em área, sugerimos a variedade e enviamos à diretoria. Hoje, vamos beneficiar 1.300 produtores nos três perímetros: Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume. Esperamos uma grande safra com a Semente do Futuro”, conclui.

Foto: Igor Matias