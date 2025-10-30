Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro toma posse na Academia Feirense de Letras

Em solenidade remota, via Google Meet, ocorrida nesta quarta-feira, 29, o professor e historiador lagartense tomou posse na Academia Feirense de Letras, como Membro Correspondente.

Sob a presidência do acadêmico, Dr. João Batista Cerqueira, a solenidade deu posse a outros escritores, alguns deles de países como Canadá, França, Portugal, Marrocos e Togo.

Entre os presentes à sessão, o escritor e professor Josué da Silva Mello, natural do povoado Caraíbas (Lagarto), 90 anos, membro efetivo; o escritor e professor sergipano, José Ginaldo de Jesus, a esposa do professor Claudefranklin, Patrícia Monteiro, e de seus irmãos Claudemir (Rio de Janeiro) e Claudicleide.

Em seu discurso de posse, Claudefranklin Monteiro destacou a relação que tem com a cultura e com a vida intelectual baiana, desde o ano de 2016, por meio de personalidades, tais como, o saudoso professor Edivaldo Boaventura, ex-secretário de Estado da Educação da Bahia, com os professores Anselmo Machado (IFES Lagarto) e Milton Moura (UFBA), além com os integrantes da banda Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar (Armandinho, Betinho, Aroldo e André), tema de seu pós-doutorado pela UFBA, entre 2017/2018.

Para Claudefranklin, que também é sócio correspondente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), a sua acolhida na Academia Feirense de Letras coroa sua relação de amizade e de admiração junto ao povo baiano, estreitando, ainda mais, os laços históricos que unem Sergipe à Bahia.

Texto e foto assessoria