Lagarto: Prof. Weslley Carvalho destaca a necessidade de novos representantes pra Câmara

O professor Weslley Carvalho, pré-candidato a vereador pelo PSD, vem se destacando no município por sua atuação tanto na área da educação física, quanto no direito. Com um compromisso sólido com a comunidade de Lagarto, Weslley tem dedicado sua carreira a promover o bem-estar e o desenvolvimento social através do esporte e da educação.

Durante uma recente entrevista ao Portal Lagarto Notícias, Weslley abordou a importância da renovação na política local, enfatizando a necessidade de representantes que possam impactar positivamente a cidade. Ele acredita que a transformação cultural é crucial para o progresso e bem-estar de Lagarto.

“Acredito na consciência social dos mais experientes e vejo um grande potencial na força da juventude lagartense. Estamos falando de um povo inteligente, guerreiro e que pensa no futuro da nossa cidade, com mais acessos educacionais, com representantes que tragam renovo ao pensamento crítico. Estou muito empolgado e só tenho que agradecer a Deus por todas as experiências que tenho vivido” destacou ele.

Perguntado sobre como tem sido a experiência de entrar para a política, Weslley destacou que o movimento de escutar as pessoas tem sido uma grande troca de aprendizado. “O brilho no olhar do nosso povo que clama por melhores oportunidades tem sido a chama que me movimenta e impulsiona para continuar nessa trajetória”, finalizou o pré-candidato, reforçando seu compromisso por transformar a cidade através da saúde e em ser um porta-voz para que Lagarto viva uma nova fase de desenvolvimento social.

O professor Weslley Carvalho tem 33 anos, é neto do senhor João do Posto, muito querido pelos lagartenses.

Ascom – Prof. Weslley Carvalho