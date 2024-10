Prof. Weslley de João do Posto se destaca com expressiva votação em Lagarto

Em sua primeira candidatura para vereador em Lagarto, Weslley Carvalho, conhecido como Prof. Weslley de João do Posto (PSD), obteve uma votação significativa de 898 votos. Embora não tenha conquistado uma cadeira na Câmara Municipal, o resultado foi um reflexo do reconhecimento de seu trabalho e da forte conexão com a comunidade local.

Professor Weslley, que é conhecido por seu compromisso com a educação e sua atuação como educador físico, concentrou sua campanha em temas como o fortalecimento do ensino público, a ampliação de oportunidades para os jovens, o fortalecimento do esporte em Lagarto e a melhoria dos serviços básicos no município na área da saúde. Sua mensagem conquistou uma parte expressiva do eleitorado, especialmente entre aqueles que veem na educação e no esporte um caminho para o desenvolvimento de Lagarto.

A campanha do candidato se destacou também pelo engajamento nas redes sociais e pelo contato direto com a população em diversas comunidades de Lagarto. Weslley foi um dos candidatos que mais dialogou com os jovens, ouvindo suas demandas e apresentando propostas concretas para cada área do município.

Mesmo sem ter sido eleito, Professor Weslley de João do Posto se destaca como uma nova liderança política em Lagarto, demonstrando que há espaço para renovação e para propostas focadas na melhoria da educação, na saúde dos jovens lagartenses e na busca por novas perspectivas de futuro através do esporte.

Weslley foi candidato pelo PSD, partido do prefeito eleito de Lagarto, Sérgio Reis.

