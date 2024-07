Prof. Weslley de João do Posto tem nome homologado como candidato a vereador

No último domingo (21), além de homologar o nome do deputado estadual, Sérgio Reis, para prefeito de Lagarto, o PSD também homologou em convenção partidária o nome do professor Weslley Carvalho para disputar uma vaga na Câmara Municipal.

Weslley Carvalho se destaca em Lagarto por sua atuação tanto na área da educação física, quanto no Direito, e será uma boa opção para os eleitores do município.

O professor Weslley tem 33 anos, é neto do senhor João do Posto, muito querido pelos lagartenses, e será uma das apostas do agrupamento do Saramandaia nestas eleições.

Fonte e foto assessoria