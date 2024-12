Professor Acrísio lançará dia 28, livro intitulado “Santa Luzia do Itanhy – Primórdios de Sergipe”

O livro do professor Acrísio Gonçalves de Oliveira, já se encontra na impressão da Gráfica J. Andrade, em Aracaju. Nessa publicação, o escritor contará com o apoio somente da iniciativa privada. Essa obra literária contribuirá imensamente com a história de Santa Luzia do Itanhy, que é a cidade natal do autor, até porque, é o primeiro livro que relata exclusivamente sobre esta cidade histórica.

A cidade de Santa Luzia do Itanhy foi e é, a primeira localidade de Sergipe, quando da entrada dos portugueses nessas terras. O livro de Acrísio é fruto de 13 anos de pesquisa, no qual ele vasculhou documentos de Sergipe e até do Brasil, em busca de dados sobre o dito município, versa sobre diversos temas da cidade do poeta Pedro Calazans: sua produção de farinha, seus engenhos, seus escravos, suas usinas, seu jornal, seus intelectuais, enfim, a riqueza econômica e cultural da sua gente. O livro pretende contribuir com mais um capítulo da história de Sergipe.

O professor destaca que, para evidenciar a produção artística dos jovens estudantes locais (tanto da rede municipal, quanto da rede estadual) organizou um concurso premiado, para eleger dois desenhos. Ficou acertado que o primeiro colocado, figuraria na capa da obra e o segundo colocado, na contracapa. O referido concurso contou com a participação de vários concorrentes. Por isso, foi preciso formar uma banca julgadora composta por professores e jornalistas. Assim, a capa e a contracapa do livro SANTA LUZIA DO ITANHY – PRIMÓRDIOS DE SERGIPE, é um produto da arte à lápis de dois jovens vencedores da disputa.

Nessa obra, consta também uma pequena biografia dos dois vencedores. “Ainda com o intuito de incentivar a cultura e a educação, pretendemos fazer chegar o livro a todas as escolas do município”, disse Acrísio.

O livro do professor e também radialista, Acrísio Gonçalves, será lançado no próximo dia 28 deste mês, um sábado a noite, a partir das 19h30, no Colégio Estadual Comendador Calazans, localizado na cidade de Santa Luzia do Itanhy.

O escritor informa que durante a solenidade de lançamento, alguns exemplares serão distribuídos gratuitamente. Depois, o livro será vendido ao peço de R$ 70,00 e os interessados poderão procurar informação através do próprio autor e também pelo site Tribuna Cultural.

Por Magno de Jesus