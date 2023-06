Professor morre após colidir com trator na BR-235 próximo a um restaurante no município de Carira

Um motorista morreu na noite deste domingo (04), após perder o controle da direção do veículo e bater em um trator na BR-235, no município de Carira.

As informações são de que a vitima era um professor e o acidente foi registrado nas proximidades de um restaurante na divisa entre Sergipe e Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e bateu em um trator que estava parado fora do acostamento. O professor morreu no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

Foto redes sociais