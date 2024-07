Professor telhense Paulo Sérgio ocupa a 7ª cadeira na ALAPS, de Sergipe

Na última sexra-feira, dia 5 de julho, foi fundada a Academia de Letras e Artes de Professores de Sergipe- (ALAPS). A cerimônia de fundação e posse dos membros fundadores aconteceu na Biblioteca Pública Estadual Epiphaneo Dorea. O evento consagrou o professor e ex-secretário de Educação do Município de Telha, Paulo Sérgio Silva Souza, na cadeira nº 07/ALAPS – SE, sendo um dos membros fundadores da instituição e o primeiro telhense a obter a honraria.

Paulo Sérgio é professor efetivo dos municipio de Amparo de Sao Francisco e Cedro de Sao João e exerceu a função de secretário de Educação em Telha durante o período de 2017 a 2022. Sua significativa contribuição para o desenvolvimento e aprimoramento da educação no Município, bem como sua dedicação e compromisso com a melhoria da qualidade do ensino deixaram um legado marcante na comunidade educacional local. Por força de sua expressão e contribuição na educação foi convidado a ser membro fundador da ALAPS.

O prefeito Flávio Dias destacou que o professor tem uma história incontestável na educação municipal. “Sua posse como um dos membros fundadores da Academia representa o reconhecimento merecido por sua incansável dedicação à educação e seu comprometimento em promover um ensino de excelência em Telha”, disse.

A ALAPS celebrou não apenas a incorporação do professor Paulo Sérgio Silva Souza como membro fundador, mas, também, enalteceu sua história e legado no campo educacional, inspirando novas gerações a seguirem seu exemplo de comprometimento e excelência no ensino.

Texto e foto: TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS