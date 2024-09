PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO SÃO PREPARADOS PARA DESENVOLVER EMPREENDEDORISMO EM SALA DE AULA

Sob a perspectiva de estimular o desenvolvimento de competências empreendedoras entre os alunos da rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) promoveu, nesta terça-feira, 10, mais um encontro de capacitação destinado a diretores, coordenadores e professores das escolas estaduais. Intitulado ‘Realize-se: projetando sonhos e construindo oportunidades’, o evento ocorreu no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, e contou com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Sergipe. Na oportunidade, as instituições lançaram os livros didáticos do componente curricular ‘Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira’ e assinaram novo termo de cooperação técnica.

A intenção é que sejam realizados outros encontros formativos e que todos os alunos e professores do ensino fundamental recebam o material didático no ano letivo de 2025. Além disso, também há planos para trabalhar metodologias voltadas ao empreendedorismo com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Os professores e seus alunos serão os grandes beneficiários dessa parceria, na perspectiva de que o sergipano possa empreender e esteja preparado para o crescimento profissional e pessoal por meio de empreendedorismo, negócios e oportunidades”, colocou o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral.

De acordo com a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, a parceria com a pasta da Educação tem como intuito atingir o maior número de sergipanos possível. “Não é simplesmente para promover o empreendedorismo, mas sim para que sejam desenvolvidas habilidades empreendedoras associadas a duas atitudes e capacidades: a proatividade e a resiliência. Renovamos a parceria para que consigamos ampliar a educação empreendedora para todo o estado de Sergipe”, pontuou.

Material didático

Todo o material didático foi produzido em Sergipe, com profissionais da rede pública estadual de ensino e consultores do Sebrae. Divididos em duas coletâneas, ‘A Turma do Rafa’ e ‘Ensino Fundamental – Anos Finais’, os livros do ‘Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira’ serão trabalhados ao longo de 2025, e todos os alunos receberão o material do ensino fundamental regular. Além disso, as metodologias serão trabalhadas com estudantes da EJA Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Durante o evento, o diretor do Serviço do Ensino Fundamental, Erinaldo Alves, em conjunto com o diretor de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, professor Gleyson Santos, e com os consultores do Sebrae, Rafael Demetrius e Emanuela Mota, falaram sobre a trajetória da educação empreendedora em Sergipe, até ela ser incluída no Projeto Político Pedagógico das 318 escolas da rede pública estadual.

Uma das escolas contempladas será o Centro de Excelência José Cláudio Monteiro, localizado em Lagarto. Segundo a diretora da unidade escolar, Monica Oliveira, atividades voltadas ao empreendedorismo já são desenvolvidas no colégio, a exemplo da Feira do Aluno Empreendedor. “Para a região, é muito importante, porque 80% dos nossos alunos são filhos de donos de comércio, e muitos deles querem continuar e optam por ser comerciantes microempresários”, avaliou.

Outra unidade escolar que já desenvolve esse tipo de trabalho é o Instituto Ruy Barbosa, localizado em Aracaju. A diretora da instituição de ensino, Suely Castro Menezes, contou que são ofertadas disciplinas de cidadania e projetos de vida, e classificou o empreendedorismo como “uma forma de dar oportunidade e protagonismo aos estudantes”.

O evento foi finalizado com a palestra ‘A alegria para ensinar e transformar a vida’ com o escritor, empreendedor e autor de sete livros e especialista em gestão escolar, Erik Penna.

ASN – Foto: Acácia Merici